23 - 24 Temmuz Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? Antalya'da elektrik kesintisi!

Antalya elektrik kesintisi listesi ve Akdeniz EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (AKDENİZ EDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Temmuz Pazar günü Antalya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Antalya'da Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Antalya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Antalya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

KEPEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ KANAL 4688,MERKEZ KANAL 4694,MERKEZ KANAL Mah. 4686 Sk.,MERKEZ KANAL Mah. 4694 Sk. bölgelerinde 21/07/2022 09:00:00 - 21/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ODABAŞI 9419,MERKEZ ODABAŞI 9688,MERKEZ ODABAŞI Mah. 9459 Sk.,MERKEZ ODABAŞI Mah. 9467 Sk.,ODABAŞI Mah. 169 ADA 6-7-8 PAR ODABAŞI Mah. 169 ADA 6-7-8 PAR bölgelerinde 21/07/2022 09:30:00 - 21/07/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ ETİLER 861 bölgelerinde 21/07/2022 09:00:00 - 21/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ YENİGÜN 1042,MERKEZ YENİGÜN 1053,MERKEZ YENİGÜN Mah. 1042 Sk.,MERKEZ YENİGÜN Mah. 1051 Sk. bölgelerinde 21/07/2022 09:00:00 - 21/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ YENİGÜN 1048/2,MERKEZ YENİGÜN 1055/1 bölgelerinde 21/07/2022 09:00:00 - 21/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ ETİLER 847,MERKEZ ETİLER 863,MERKEZ ETİLER Mah. 847 Sk.,MERKEZ ETİLER Mah. 863 Sk. bölgelerinde 21/07/2022 09:00:00 - 21/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ DEMİRTAŞ ATATÜRK,MERKEZ DEMİRTAŞ BELENBAŞI,MERKEZ DEMİRTAŞ Mah. ÇAYBAŞI Sk.,MERKEZ DEMİRTAŞ Mah. İSTİKLAL Cd bölgelerinde 21/07/2022 09:00:00 - 21/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ TÜRKLER CÜLLEPLER,MERKEZ TÜRKLER KENAN EVREN,MERKEZ TÜRKLER Mah. MEKİ ÇIKMAZI Sk.,MERKEZ TÜRKLER Mah. YURTTAŞ Sk. bölgelerinde 21/07/2022 13:00:00 - 21/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ