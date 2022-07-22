Masterchef 3. tura yükselen yarışmacılar kimler? 22 Temmuz Masterchef 2022 2. turda kazananlar kimler, bir üst tura kimler çıktı?
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Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Masterchef'te 2. tur yarışları oynanıyor. Bu turda başarılı tabak çıkartanlar bir üst tura yükselecek. Peki, Masterchef 2022 2. turda kazananlar kimler, bir üst tura kimler çıktı? Masterchef yeni sezon bir ust tura yükselen yarışmacılar kimlerdir? 3. tura yükselenler kimler? İşte detaylar...
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MASTERCHEF 2. TURDA KAZANAN YARIŞMACILAR KİMLER?
2. tur mücadeleleri 22 Temmuz Cuma günü tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar 3'er 3'er mücadele ediyor. En iyi tabak çıkartan bir üst tura yükselecek. Mücadeleler bugün de devam ediyor.
MASTERCHEF 3. TURA YÜKSELEN YARIŞMACILAR KİMLER?
Masterchef 3. tura yükselen yarışmacılar zamanla belli olacak.
3. tura yükselen isimlerden birisi de Ali oluyor.