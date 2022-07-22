Masterchef 3. tura yükselen yarışmacılar kimler? 22 Temmuz Masterchef 2022 2. turda kazananlar kimler, bir üst tura kimler çıktı?

Masterchef 2. tur karşılaşmaları başladı mı? Masterchef 2. turu geçenler kimler oldu? Masterchef bir üst tura kimler çıktı? Patlıcan Kebabı'nı en iyi kim yaptı? Masterchef 3. tura kimler çıktı?

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MASTERCHEF 2. TURDA KAZANAN YARIŞMACILAR KİMLER?

2. tur mücadeleleri 22 Temmuz Cuma günü tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar 3'er 3'er mücadele ediyor. En iyi tabak çıkartan bir üst tura yükselecek. Mücadeleler bugün de devam ediyor.

MASTERCHEF 3. TURA YÜKSELEN YARIŞMACILAR KİMLER?

Masterchef 3. tura yükselen yarışmacılar zamanla belli olacak.

3. tura yükselen isimlerden birisi de Ali oluyor.