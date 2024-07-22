22 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

22 Temmuz Pazartesi günü güncel altın fiyatları merak ediliyor. Vatandaşlar, hafta başında altın fiyatlarının artıp artmadığını araştırıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altının ne kadar olduğu haberimizde yer alıyor. Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar?

22 TEMMUZ GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.551 TL, Satış 2.552 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Alış 4.196 TL, Satış 4.258 TL

22 TEMMUZ YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 8.417 TL, Satış 8.509 TL

TAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Alış 16.808 TL, Satış 16.966 TL