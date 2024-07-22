22 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?
22 Temmuz tarihinde altın fiyatlarına dair güncel bilgiler paylaşıldı. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları merak ediliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını takip ediyorlar. Peki, Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar?
22 Temmuz Pazartesi günü güncel altın fiyatları merak ediliyor. Vatandaşlar, hafta başında altın fiyatlarının artıp artmadığını araştırıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altının ne kadar olduğu haberimizde yer alıyor. Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar?
22 TEMMUZ GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.551 TL, Satış 2.552 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?
Alış 4.196 TL, Satış 4.258 TL
22 TEMMUZ YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış 8.417 TL, Satış 8.509 TL
TAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?
Alış 16.808 TL, Satış 16.966 TL