Üye Girişi
Haberler

22 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

22 Temmuz tarihinde altın fiyatlarına dair güncel bilgiler paylaşıldı. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları merak ediliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını takip ediyorlar. Peki, Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar?

22 Temmuz Pazartesi günü güncel altın fiyatları merak ediliyor. Vatandaşlar, hafta başında altın fiyatlarının artıp artmadığını araştırıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altının ne kadar olduğu haberimizde yer alıyor. Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar?

22 TEMMUZ GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.551 TL, Satış 2.552 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Alış 4.196 TL, Satış 4.258 TL

22 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

22 TEMMUZ YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 8.417 TL, Satış 8.509 TL

TAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Alış 16.808 TL, Satış 16.966 TL

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Yarım Altın Tam Altın Gündem Finans Ekonomi Haberler

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

 Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

 Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title