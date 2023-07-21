22 Temmuz'da deprem mi olacak? Yarın Balıkesir'de (Edremit) deprem mi olacak?

Edremit Belediyesine 22 Temmuz'da Balıkesir'de deprem olacağına dair resmi olarak gönderilen yazı, sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu dilekçede, "17 Ağustos 1999 Gölcük ve 30 Ekim 2020 Seferihisar-İzmir depremleri aynen bu şekilde rüya yolu ile bilgim dahiline girdikten sonra; bizzat içerisinde de yaşayarak gerçekleştiğine şahit olmuş idim..." ifadelerini kullanan vatandaş, Balıkesir'de deprem olacağı iddiasında açık adres ve saat kullanarak belediyeye bildirdi.

22 TEMMUZ'DA DEPREM Mİ OLACAK

Vatandaş, "Bizzat içinde yaşamış olduğum bölge olan; Balıkesir ili Edremit ilçesi Altınoluk Beldesi merkezli 7.2 şiddetinde Balıkesir Bursa ve Bilecik'e kadar yıkıma yol açacak olan bir depremdir. Depremin tarihi: 22 Temmuz 2023, saati ise sabah 10:11'dir... Rüya yolu ile önceki görmüş olduğum depremlerin gerçekleşmiş olması size bu satırları yazma cesaretini göstermeme sebeptir." ifadelerine yer verdi.

İşte o dilekçe:

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