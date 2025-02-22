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22 Şubat Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar li

22 Şubat Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar li
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 22 Şubat Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 22 Şubat 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 22 Şubat 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

22 Şubat Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 22 Şubat 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 22 Şubat 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK

–– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 2024/53)

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/52)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2025 Tarihli ve 13311, 13312, 13313, 13317 ve 13318 Sayılı Kararları

–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 13/2/2025 Tarihli ve 2025-11/1 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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