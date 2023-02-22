22 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 22 Şubat 2023 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Spor Artı 01:00 UEFA Avrupa Ligi Özetler 01:45 UEFA Konferans Ligi Özetler 02:25 Benim Adım 02:45 Sporun Çatısı 03:00 Futbol Anadolu 03:50 Olimpiyat Yıldızları 04:00 Gönlümdeki Aslan 04:25 Ben De Yapabilirim 04:50 Çare Spor 05:00 Spor Artı 06:00 Aktüel Futbol 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Hollanda Eredivisie Özetler 09:35 Portekiz Süper Lig Özetler 09:50 İtalya Seri A Özetler 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Manşet 12:00 2023 Snowboard Serbest Stil ve Serbest Kayak Dünya Şampiyona 13:50 Hollanda Eredivisie Goller 14:00 TBMM-TV 18:00 Spor Merkezi 19:00 İspanya La Liga Özetler 19:30 Belçika Pro Lig Özetler 19:50 Hollanda Eredivisie Goller 20:00 Spor Akşamı 21:00 Gündem Futbol 22:00 Spor Bülteni 23:00 İleri Üçlü Kaynak: InterSinema.com / TV Konferans Spor Trt TV Haberler

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