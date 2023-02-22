22 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
22 Şubat 2023 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Artı
01:00 UEFA Avrupa Ligi Özetler
01:45 UEFA Konferans Ligi Özetler
02:25 Benim Adım
02:45 Sporun Çatısı
03:00 Futbol Anadolu
03:50 Olimpiyat Yıldızları
04:00 Gönlümdeki Aslan
04:25 Ben De Yapabilirim
04:50 Çare Spor
05:00 Spor Artı
06:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Hollanda Eredivisie Özetler
09:35 Portekiz Süper Lig Özetler
09:50 İtalya Seri A Özetler
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:00 2023 Snowboard Serbest Stil ve Serbest Kayak Dünya Şampiyona
13:50 Hollanda Eredivisie Goller
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:00 İspanya La Liga Özetler
19:30 Belçika Pro Lig Özetler
19:50 Hollanda Eredivisie Goller
20:00 Spor Akşamı
21:00 Gündem Futbol
22:00 Spor Bülteni
23:00 İleri Üçlü