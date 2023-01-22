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22 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

22 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı

22 Ocak 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Lazio - Bologna

03:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

04:15 Spor Artı

05:15 Juventus - Monza

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Spor Toto 1. Lig Goller

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:45 Avrupa'dan Futbol

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:35 Spor Toto Süper Lig Özetler

16:00 Gündem Futbol

17:45 İskoçya Premiership Özetler

18:00 Spor Merkezi

19:55 Sakaryaspor - Altınordu

22:00 Stadyum

23:30 İleri Üçlü

Kaynak: InterSinema.com / TV

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