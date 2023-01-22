22 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 22 Ocak 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Lazio - Bologna 03:45 Spor Toto Süper Lig Özetler 04:15 Spor Artı 05:15 Juventus - Monza 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Spor Toto 1. Lig Goller 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler 09:45 Avrupa'dan Futbol 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler 14:00 Spor Stüdyosu 15:35 Spor Toto Süper Lig Özetler 16:00 Gündem Futbol 17:45 İskoçya Premiership Özetler 18:00 Spor Merkezi 19:55 Sakaryaspor - Altınordu 22:00 Stadyum 23:30 İleri Üçlü Kaynak: InterSinema.com / TV Juventus Spor Trt TV Haberler

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