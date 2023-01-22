22 Ocak 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
22 Ocak 2023 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:00 The Minute
01:05 Biatlon Dünya Kupası
02:00 Kuzey Kombine
02:45 The Power Of Sport
03:00 Tenis: Avustralya Açık
05:00 Tenis: Avustralya Açık
07:00 Tenis: Avustralya Açık
16:00 Eurosport Tennis Cube
16:15 Snooker: World Grand Prix
19:00 Alp Disiplini
20:40 Bisiklet: Tour Down Under
21:25 Zwift Academy
21:55 Snooker: World Grand Prix