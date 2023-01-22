22 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 22 Ocak 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Maç Saati 01:30 Taraftar 02:30 Süper Hikayem 03:30 Süper Lig Haftası 04:00 A. Demirspor - Ankaragücü 05:45 Süper Lig Haftanın Golleri 06:00 HK Ümraniyespor - İstanbulspor 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Kasımpaşa - V. Karagümrük 11:00 Santra 12:30 Karabükspor - Mersin İY 14:00 1. Lig Haftanın Golleri 14:15 Süper Lig Haftanın Golleri 14:30 Kayserispor - Beşiktaş 15:15 Galatasaray - Antalyaspor 16:00 Y. Kayserispor - DG Sivasspor 17:45 Süper Lig Haftanın Golleri 18:00 Sanal Direktör 19:00 beIN Süper Lig 20:00 A. Demirspor - B. Giresunspor 22:00 beIN Süper Lig 23:30 Trio Kaynak: InterSinema.com / TV Kayserispor beIN TV Haberler

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