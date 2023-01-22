22 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
22 Ocak 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:30 Taraftar
02:30 Süper Hikayem
03:30 Süper Lig Haftası
04:00 A. Demirspor - Ankaragücü
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 HK Ümraniyespor - İstanbulspor
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Kasımpaşa - V. Karagümrük
11:00 Santra
12:30 Karabükspor - Mersin İY
14:00 1. Lig Haftanın Golleri
14:15 Süper Lig Haftanın Golleri
14:30 Kayserispor - Beşiktaş
15:15 Galatasaray - Antalyaspor
16:00 Y. Kayserispor - DG Sivasspor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Sanal Direktör
19:00 beIN Süper Lig
20:00 A. Demirspor - B. Giresunspor
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio