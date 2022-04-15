22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan tatil mi, kaç gün tatil? 23 Nisan hangi güne geliyor, tatil olacak mı?

22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş "22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan tatil mi? Kaç gün tatil var?" Sorularına yanıt arıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla anılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili 22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan tatil mi, kaç gün tatil? 22 Nisan tam gün mü? 23 Nisan hangi güne geliyor, tatil olacak mı? 22 Nisan okullar yarım gün mü? 22 Nisan kamu yarım gün mü?sorularını yanıtladık. İşte detaylar...

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?



22 Nisan 2022 Cuma gününe gelmektedir. 22 Nisan resmi tatil değildir ve yarım gün tatil de olmayacaktır. 23 Nisan ise Cumartesi gününe gelmektedir ve resmi tatildir.

RESMİ TATİLLER 2022