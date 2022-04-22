22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan öğeden sonra okul yok mu, tatil mi?
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş "22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan öğeden sonra okul yok mu, tatil mi, sorularının yanıtlarını araştırdı. Peki, 22 Nisan yarım gün mü? Yanıtı haberimizde...
22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan günü yaklaşırken her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla anılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili 22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan öğeden sonra okul yok mu, tatil mi? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar...
22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?
22 Nisan 2022 Cuma gününe gelmektedir. 22 Nisan resmi tatil değildir ve yarım gün tatil de olmayacaktır. 23 Nisan ise Cumartesi gününe gelmektedir ve resmi tatildir.
RESMİ TATİLLER 2022
Yılbaşı Cumartesi, 1 Ocak 2022
Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Cumartesi, 23 Nisan 2022
Emek ve dayanışma günü Pazar, 1 Mayıs 2022
Ramazan bayramı arifesi (öğleden sonra) Pazar, 1 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 1.ci günü Pazartesi, 2 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 2.ci günü Salı, 3 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 3.ci günü Çarşamba, 4 Mayıs 2022
Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı Perşembe, 19 Mayıs 2022
Kurban bayramı arifesi (öğleden sonra) Cuma, 8 Temmuz 2022
Kurban bayramı 1.ci günü Cumartesi, 9 Temmuz 2022
Kurban bayramı 2.ci günü Pazar, 10 Temmuz 2022
Kurban bayramı 3.ci günü Pazartesi, 11 Temmuz 2022
Kurban bayramı 4.ci günü Salı, 12 Temmuz 2022
Demokrasi bayramı Cuma, 15 Temmuz 2022
Zafer bayramı Salı, 30 ağustos 2022
Cumhuriyet bayramın arifesi (öğleden sonra) Cuma, 28 Ekim 2022
Cumhuriyet bayramı, Cumartesi, 29 Ekim 2022
Yılbaşı gecesi
Cumartesi, 31 Aralık 2022