22 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 22 Nisan'da ne oldu? 22 Nisan ne günü? 22 Nisan'da doğan ünlüler!

22 Nisan'da doğan ünlüler! 22 Nisanda ne oldu? 22 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, 22 Nisan'da ölenler ve 22 Nisan'da doğanlar merak ediliyor. 22 Nisan yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 22 Nisan ne günü? 22 Nisan dünya ne günü? 22 Nisan'da kim öldü? İşte, 22 Nisan doğumlu ünlüler haberimizde...

22 NİSAN TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

22 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1370 - Fransa Kralı V. Charles'ın emriyle Bastille Kalesi'nin yapımına başlandı.

1912 - SSCB Komünist Partisi'nin yayın organı Pravda gazetesinin ilk sayısı yayımlandı.

1920 - İtilaf Devletleri, Osmanlı Hükûmetini Paris'te toplanacak olan Barış Konferansı'na davet etti.

1924 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü kuruldu. Anadolu demiryollarının devletleştirilmesine ilişkin yasa benimsendi.

1933 - Türkiye ile Osmanlı Düyunu Umumiye Hamilleri arasında imzalanan antlaşmayla Osmanlı İmparatorluğu borçlarının tasfiyesi sağlandı.

1940 - Siirt'in güneyindeki Beşiri yakınlarındaki Raman Dağı'nda, 1042 metre derinlikte petrol bulundu.

1947 - Türkiye'ye yabancı sermaye girişine izin veren yasa kabul edildi.

1952 - Beşiktaş, Brezilya'nın Corinthians futbol takımını İstanbul'da 1-0 yendi.

1962 - Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hakimler Kurulu'nun kurulmasına karar verildi.

1962 - Millî Savunma Bakanlığı, aralarında Yarbay Talat Turhan'ın da bulunduğu beş subayın, "Genç Komünistler Ordusu" imzalı bildiri dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

1970 - Dünya Günü ilk kez kutlandı.

1970 - Türkiye Gazetesi kuruldu.

1972 - THKO davası sanıkları Nahit Töre ve Osman Bahadır müebbet hapse mahkûm oldu.

1973 - Hakkâri İl Radyosu yayına başladı. Böylece, Türkiye Radyoları'nı yurt düzeyinde dinleyemeyen bölgenin kalmadığı açıklandı.

1974 - Türkiye'nin iki büyük akümülatör fabrikasından EAS'ta 90, Mutlu'da 79 gündür süren grevler, Devlet Bakanı İsmail Hakkı Birler'in aracılığıyla sona erdi.

1975 - Barbara Walters, American Broadcasting Company adlı yayın kuruluşu ile, beş yıllığına 5 milyon dolarlık anlaşma imzalayarak en yüksek ücreti alan televizyon haber sunucusu oldu.

1976 - İsrail Başbakanı İzak Rabin'in eşi bir Amerikan bankasındaki yasa dışı hesabından dolayı hapse girdi. Bunun üzerine Rabin görevinden istifa etti. Şimon Peres görevi devraldı.

1983 - Batı Almanya dergisi Der Stern, Hitler'in Günlükleri'ni gün ışığına çıkardığını ileri sürdü ve bazı bölümlerini yayımladı. Sonradan bu günlüklerin sahte olduğu ortaya çıktı.

1985 - Sabah Gazetesi kuruldu.

1987 - Dil Derneği kuruldu.

1992 - Meksika'nın ikinci büyük şehri Guadalajara'da, kanalizasyon sistemine karışan benzinin patlaması sonucu 206 kişi öldü, 500 kişi yaralandı ve 15.000 kişi de evsiz kaldı.

1993 - TGRT TV yayın hayatına başladı.

1994 - Ruanda Soykırımı: Ruanda'da Hutu ve Tutsi kabileleri arasındaki çatışmalarda son iki hafta içinde 100 bin kişinin öldüğü bildirildi.

1995 - Rauf Denktaş, üçüncü kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı'na seçildi.

1997 - Peru'nun başkenti Lima'da Japon elçiliğinde dört aydır 72 kişiyi rehin tutan Tupac Amaru gerillalarına karşı operasyon düzenlendi, lider Néstor Cerpa Cartolini dahil 14 gerilla ve bir rehine öldürüldü.

1999 - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, 18 Nisan seçimlerinde Parti'nin aldığı sonuç nedeniyle görevinden istifa etti. Türkiye'de seçim yenilgisinden sonra istifa eden ilk lider oldu.

2004 - Kuzey Kore'de iki tren çarpıştı: 150 kişi öldü.

22 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER

22 Nisan'da doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1451 - I. Isabel, Kastilya ve León Kraliçesi (ö. 1504)

1658 - Giuseppe Torelli, İtalyan besteci (ö. 1709)

1724 - Immanuel Kant, Alman filozof (ö. 1804)

1757 - Josef Grassi, Avusturyalı ressam (ö. 1838)

1766 - Anne Louise Germaine de Staël, İsviçreli yazar (ö. 1817)

1799 - Jean Louis Marie Poiseuille, Fransız doktor (ö. 1869)

1854 - Henri La Fontaine, Belçikalı hukukçu (ö. 1943)

1870 - Vladimir İlyiç Lenin, Sovyetler Birliği'nin kurucusu (ö. 1924)

1891 - Nicola Sacco, İtalyan göçmeni Amerikalı anarşist (ö. 1927)

1899 - Vladimir Nabokov, Rus yazar (ö. 1977)

1903 - Daphne Akhurst, Avustralyalı tenisçi (ö. 1933)

1904 - Robert Oppenheimer, Amerikalı fizikçi (ö. 1967)

1906 - Eddie Albert, Amerikalı aktör (ö. 2005)

1909 - Spiros Markezinis, Yunan siyasetçi (ö. 2000)

1914 - Michael Wittmann, Alman asker (Kara Baron lakaplı II. Dünya Savaşı'nda tank komutanı) (ö. 1944)

1916 - Yehudi Menuhin, Amerikalı keman virtüözü (ö. 1999)

1923 - Aaron Spelling, Amerikalı sinema ve TV dizileri yapımcısı (ö. 2006)

1923 - Bettie Page, Amerikan model (ö. 2008)

1930 - Şarık Tara, Türk inşaat yüksek mühendisi ve Enka Holding Fahri Başkanı (ö. 2018)

1937 - Jack Nicholson, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1943 - Duygu Aykal, Türk balerin ve koreograf (ö. 1988)

1943 - Louise Glück, Amerikalı şair ve yazar

1946 - Nicole Garcia, Fransız yönetmen ve yazar

1946 - Yusuf Sezgin, Türk sinema, dizi oyuncusu ve yönetmen

1946 - John Waters, Amerikalı yönetmen, aktör, stand-up komedyen, yazar ve gazeteci

1951 - Paul Carrack, İngiliz şarkıcı, şarkı yazarı ve besteci

1957 - Donald Tusk, Polonyalı siyasetçi

1959 - Musa Uzunlar, Türk oyuncu

1960 - Tatiana Thumbtzen, Amerikalı oyuncu, model ve dansçı

1962 - Anne Aasheim, Norveçli yazar (ö. 2016)

1965 - Fikret Kuşkan, Türk oyuncu

1966 - Jeffrey Dean Morgan, Amerikalı oyuncu

1972 - Anna Falchi, Fin-İtalyan oyuncu ve model

1974 - Shavo Odadjian, Ermeni asıllı Amerikalı bas gitaristi

1976 - Zeynep Mansur, Türk şarkıcı ve yazar

1977 - Mark van Bommel, Hollandalı eski futbolcu

1980 - Nicolas Douchez, Fransız kaleci

1981 - Sezin Akbaşoğulları, Türk oyuncu

1982 - Kaká, Brezilyalı futbolcu

1984 - Amelle Berrabah, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

1984 - Michelle Ryan, İngiliz oyuncu

1986 - Amber Heard, Amerikalı aktris

1987 - David Luiz, Brezilyalı futbolcu

1987 - John Obi Mikel, Nijeryalı futbolcu

1990 - Richard Colson Baker, Amerikalı rap sanatçısı

1990 - Shelvin Mack, Amerikalı basketbolcu

1993 - Ryu Hwa-young, Güney Koreli şarkıcı ve eski T-ara üyesi

1994 - Sinan Bakış, Almanya doğumlu Türk futbolcu

1995 - Özge Özacar, Türk dizi oyuncusu

1995 - Mustafa Etoğlu, Türk futbolcu

22 NİSAN'DA VEFAT EDENLER

22 Nisan'da vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

296 - Caius, 17 Aralık 283'ten 296 yılındaki ölümüne dek Roma Piskoposluğu yapmış din adamı

455 - Petronius Maximus, Roma İmparatoru (d. 396)

835 - Kukai, Japon Budist keşiş, şair, mühendis ve sanatçı (Japonya'da Heian döneminde yaşayan) (d. 774)

1559 - IV. İoannis Megas Komninos, Trabzon İmparatorluğu'nun İmparatoru (d. 1403)

1699 - Hans Assmann Freiherr von Abschatz, Alman lirik şair ve tercüman (d. 1646)

1782 - Anne Bonny, İrlandalı kadın korsan (d. 1702)

1821 - V. Gregorios, Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanesi Patriği ve dini lider (d. 1746)

1833 - Richard Trevithick, İngiliz mucit ve maden mühendisi (d. 1771)

1852 - Avram Petronijevic, Sırp siyasetçi (d. 1791)

1854 - Nicolás Bravo Rueda, Meksikalı asker ve siyasetçi (d. 1786)

1884 - Marie Taglioni, İtalyan balerin (d. 1804)

1889 - İvan Lari?n?v, Rus besteci ve halk bilimci (d. 1830)

1892 - Edouard Lalo, Fransız besteci (d. 1823)

1908 - Henry Campbell-Bannerman, Birleşik Krallık Başbakanı (d. 1836)

1908 - Kasım Emin, Mısırlı yargıç (d. 1863)

1930 - Jeppe Aakjær, Danimarkalı şair ve yazar (d. 1866)

1930 - John Peter Russell, Avustralyalı ressam (d. 1858)

1933 - Henry Royce, İngiliz mühendis ve otomobil tasarımcısı (d. 1863)

1937 - Arthur Edmund Carewe, Amerikalı Ermeni sahne ve sinema oyuncusu (d. 1884)

1945 - Käthe Kollwitz, Alman ressam (d. 1867)

1953 - Jan Czochralski, Almanya doğumlu Polonyalı kimyager (d. 1885)

1954 - Adolf Josef Lanz, Avusturyalı yayıncı ve gazeteci (d. 1874)

1956 - Jan Šrámek, Çekoslovak siyasetçi ve Çekoslovak Halk Partisinin ilk Başkanı (d. 1870)

1969 - Christina Montt, Şilili oyuncu (d. 1895)

1969 - Markian Popov, Sovyet asker (d. 1902)

1977 - Atıf Kaptan, Türk sinema oyuncusu (d. 1908)

1984 - Ansel Adams, Amerikalı fotoğrafçı (d. 1902)

1989 - Emilio Gino Segrè, İtalyan fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1905)

1990 - Albert Salmi, Amerikalı aktör (d. 1928)

1991 - Feriha Tevfik, Türkiye'nin ilk güzellik kraliçesi (d. 1910)

1994 - Berin Menderes, Türkiye'nin eski Başbakanlarından Adnan Menderes'in eşi (d. 1905)

1994 - Richard Nixon, ABD'nin 37. Başkanı (d. 1913)

2006 - Alida Valli, İtalyan aktris (d. 1921)

2008 - Edward Lorenz, Amerikan matematikçi ve meteorolog (d. 1917)

2011 - Mehmet Gedik, Türk inşaat mühendisi ve siyasetçi (d. 1953)

2013 - Burhan Apaydın, Türk hukukçu (d. 1924)

2013 - Vivi Bach, Danimarkalı oyuncu (d. 1939)

2013 - Richie Havens, Amerikalı folk müzik şarkıcısı ve gitarist (d. 1941)

2014 - Abdul Kadir, Afgan siyasetçi (d. 1944)

2015 - Tolgay Ziyal, Türk film yapımcısı ve yönetmen (d. 1939)

2017 - Miguel Abensour, Fransız filozof (d. 1939)

2017 - Sophie Lefranc-Duvillard, Fransız kadın kayakçı (d. 1971)

2017 - Erin Moran, Amerikalı oyuncu (d. 1960)

2017 - Attilio Nicora, İtalyan kardinal (d. 1937)

2017 - Witold Pyrkosz, Polonyalı aktör (d. 1926)

2017 - Gustavo Rojo, Uruguaylı oyuncu ve film yapımcısı (d. 1923)

2017 - Michele Scarponi, İtalyan bisiklet yarışçısı (d. 1979)

2018 - Demeter Bitenc, Sloven aktör (d. 1922)

2018 - Nino Hurtsidze, Gürcü kadın satranç oyuncusu (d. 1975)

2019 - Heather Harper, Kuzey İrlandalı opera sanatçısı (d. 1930)

2019 - Billy McNeill, İskoç futbolcu ve teknik direktör (d. 1940)

2020 - Shirley Knight, Amerikalı kadın tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1936)

2020 - Sedat Hüseyin, Bangladeşli bürokrat ve siyasetçi (d. 1946)

2020 - Annie Hausen, Fransız şair, senarist, eğitimci ve yazar (d. 1926)

2020 - Shirley Knight, Amerikalı kadın tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1936)

2020 - El Príncipe Gitano, İspanyol flamenko şarkıcısı, aktör ve dansçı (d. 1928)

2020 - Julian Perry Robinson, İngiliz kimyager ve barış araştırmacısı (d. 1941)

2021 - Selahattin Duman, Türk yazar, gazeteci, sinema eleştirmeni ve oyuncu (d. 1950)

2021 - Selma Gürbüz, Türk ressam ve heykeltıraş (d. 1960)

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