22 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Nisan Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

22.04.2022 01:30 01:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SELVİLİ,YUNUS EMRE MAHALLELERİ

22.04.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDINLIKEVLER MAHALLESİ,6782,6779,6780 SOKAKLAR VE CİVARI

22.04.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜZELTEPE MAHALLESİ,8423,8426,8425,8424/1,8087/11,8172,8186/1,8184 SOKAKLAR VE CİVARI

22.04.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜZELTEPE MAHALLESİ,8424,8426,8425,8184/2,8424/7,8427 SOKAKLAR VE CİVARI

22.04.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜZELTEPE MAHALLESİ,8162,8176,8177,8156,8413/2,8413,8414 SOKAKLAR VE CİVARI

22.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMİRKÖPRÜ,ŞEMİKLER MAHALLELERİ,6182,6201,6240,6241,6242,6243,6221/9-10, 6202,6203, 6182,6185/3,6220 SOKAKLAR VE CİVARI

22.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMİRKÖPRÜ,ŞEMİKLER MAHALLELERİ,6182,6201,6240,6241,6242,6243,6221/9-10, 6202,6203, 6182,6185/3,6220 SOKAKLAR VE CİVARI

22.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,275/5-7 SOKAKLAR VE CİVARI

22.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKA MAHALLESİ,459,442,467,479,620,636 SOKAKLAR VE CİVARI

22.04.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HELVACI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ MUSTAFAKEMAL ATATÜRK, YAVUZ SELİM, 29 EKİM CUMHURİYET, KAZIM DİRİK, MİTHAT PAŞA CADDELERİ, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2218, 2219, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2607, 2608, 2605/1, 2608/2 SOKAKLAR VE CİVARLARI

22.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması HISARLIK MAHALLESI YAYLA MEVKII TR-2 TRAFOSU

22.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması YALI MAHALLESI 6181, 6185, 6187, 6188, 6193 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-312

22.04.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ULUCAK İSTIKLAL MAH , ULUCAK CÜMHÜRIYET MAH. 130 SOK GAZI BULVARI 9139 9113 9113/2 113/1 9150 9244 9125 9144 TURGUT OZAL BULVARI M-334 B KOLU

22.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması AKMESCIT MAH. TR-1

22.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması BADEMLER DOĞA SITESI VE BADEMLER MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR.

22.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLI MAHALLESİ VE CİVARI

22.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR ULAMIŞ MAHALELSI , 75 YIL CUMHURIYET CADDESI ÇEŞME CADDESI 1420,1421,1422,1401,1402,1403,1407,1403/1 SOKAK VE CIVARI

22.04.2022 09:15 17:15 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma GEDIK MAHALLESI TAMAMI.MERKEZ SOKAK,KATRANDERE VE DUTLUDERE SOKAKLAR.

22.04.2022 09:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ EYKO YAPI KOOP., ÖZLEM SİTESİ VE CİVARLARI

22.04.2022 10:00 15:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KARAHIDIRLI, CEVAPLI MAHALLELERİ VE CİVARLARI

22.04.2022 10:00 15:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma ŞEHIT MEHMET MAH. 300, 301, 302, 303 SOKAKLAR TIRE ALTINEVLER SITESI, YENIDOĞAKENT SITESI VE ÇEVRESI İLE; ALTINKUM MAH. 457, 487, 489, 490 SOKAKLAR, KUMKILISE KÜME EVLER, L-57 KIYI EMNIYET GENEL. MÜD. ÖZEL TRAFO VE ÇEVRESI

22.04.2022 10:00 12:00 OG Arıza Bakım Onarım MORDOĞAN MAH. TR-41 29 ÇIKIŞI - HALI KARNAS , İNTUR , BAHADIR , GÜRBAĞ , YARENLER , ÇAMLIBELDE , SITELERI - CENGIZ ÇELIK , ESEN İNŞAAT TRAFOLARI - ALI EFENDI KÜME EVLER , FATIH CADDESI BIR KISMI , 395 , 408 , 410 , 411 , 412 , 414 , 415 , 420 , 422 , 424 , 426 , SOKAKLARI VE CIVARI

22.04.2022 12:30 13:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE YAYAKENT MAHALLESİ VE CİVARLARI

22.04.2022 17:00 20:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZHAN,TURAN MAHALLESİ KISMEN,TEK-ÇELİK İÇ DIŞ TİC.,BAYRAKLI TOKİ ŞANTİYESİ, ALİ ACAR İNŞ

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