Üye Girişi
Haberi Paylaş
22 Nisan 2023 Trt1 Yayın Akışı

22 Nisan 2023 Trt1 Yayın Akışı

TV Haberleri

22 Nisan 2023 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

02:45 Gönül Dağı

05:20 Kuşlarla Yolculuk

05:45 Meraklı Köfteci

07:10 Ege'nin Hamsisi

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:45 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

13:45 Gülşah

15:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

Kaynak: InterSinema.com / TV

Toros Dağları TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title