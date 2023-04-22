22 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
22 Nisan 2023 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:00 Teknik Analiz
05:30 İtalya Seri A Özetler
06:00 Spor Toto 1. Lig Özetler
06:30 İspanya La Liga Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Portekiz Süper Lig Özetler
09:35 Belçika Pro Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İspanya La Liga Özetler
14:00 TBMM-TV
15:30 İtalya Seri A Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
18:25 Türk Telekom Ankara - Ratiopharm Ulm
20:30 Dakika Skor
22:30 Stadyum