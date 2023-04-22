22 Nisan 2023 Show Yayın Akışı
TV Haberleri
22 Nisan 2023 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:00 Aile
02:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
04:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
06:00 Emine
07:45 Kalbimin Efendisi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şaşkın Damat
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Aile Şerefi