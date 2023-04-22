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22 Nisan 2023 Fox Yayın Akışı

22 Nisan 2023 Fox Yayın Akışı

TV Haberleri

22 Nisan 2023 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:45 Adım Farah

03:30 Postacı

05:00 Tetikçinin Oğlu

06:45 Yasak Elma

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Gülcemal

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Recep İvedik 3

22:00 Gülcemal

Kaynak: InterSinema.com / TV

Tetikçinin Oğlu Gülcemal Fox TV Haberler

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