22 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
22 Nisan 2023 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Trio
01:00 Z Raporu
01:30 C. Alanyaspor - Galatasaray
03:15 beIN Süper Lig
04:30 Trio
05:30 Z Raporu
06:00 V. Karagümrük - Hk. Ümraniyespor
07:45 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 Bein 1. Lig
09:00 C. Alanyaspor - Galatasaray
10:45 Süper Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Trabzonspor - Adanaspor
14:00 Bein 1. Lig
15:00 Sivasspor - Trabzonspor
15:30 Başakşehir - Fenerbahçe
16:00 Kayserispor - Kasımpaşa
16:35 Maç Başlıyor
17:00 Y. Kayserispor - Kasımpaşa
19:00 Maç Sonu
19:30 beIN Süper Lig
20:30 M. Başakşehir - Fenerbahçe
22:30 beIN Süper Lig