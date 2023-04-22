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22 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

22 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

22 Nisan 2023 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 Z Raporu

01:30 C. Alanyaspor - Galatasaray

03:15 beIN Süper Lig

04:30 Trio

05:30 Z Raporu

06:00 V. Karagümrük - Hk. Ümraniyespor

07:45 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 Bein 1. Lig

09:00 C. Alanyaspor - Galatasaray

10:45 Süper Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Trabzonspor - Adanaspor

14:00 Bein 1. Lig

15:00 Sivasspor - Trabzonspor

15:30 Başakşehir - Fenerbahçe

16:00 Kayserispor - Kasımpaşa

16:35 Maç Başlıyor

17:00 Y. Kayserispor - Kasımpaşa

19:00 Maç Sonu

19:30 beIN Süper Lig

20:30 M. Başakşehir - Fenerbahçe

22:30 beIN Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com / TV

Maç Özetleri Galatasaray beIN TV Haberler

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