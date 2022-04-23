22 Nisan 2022 Haberleri
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22 Nisan 2022 Manşet Haberleri.
- Kafede karısını başından vurarak öldüren Azerbaycanlı koca tutuklandı
- Fenerbahçe tarihinde benzeri görülmedi! Serdar Dursun, Rize'de ilki başardı
- Rusya, batan Moskova kruvazörüyle ilgili ilk kez resmi veri yayınladı: Mürettebattan 1 kişi öldü, 27'si kayıp
- Ukrayna'nın, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu garantör ülkelerle müzakereleri bir haftada tamamlanacak
- Son Dakika: Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinden peş peşe acı haberler: 1 özel harekat polisi ve 1 teğmen şehit düştü
- Fenerbahçe'de yürekler ağza geldi! Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurdundaki öğrenciler ile masa tenisi oynadı
- Çılgın seri devam ediyor! Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a tarihi fark
- Uzman çavuş, yol kenarında başından silahla vurulmuş halde bulundu
- İç çamaşırlı klibiyle çok konuşulan Aleyna Tilki, bu kez yatak odası pozlarıyla gündemde
- Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci aşka geldi! Sevişme sahneleri diziye damga vurdu
- Erzurum'da 6. kattan düşen çocuğu 'kahraman baba' hayatta tuttu
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere bayram müjdesi: Mayıs ayının burs ve kredi ödemeleri, Nisan ayının 25'inde yatacak
- Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında inanılmaz an! 35. saniyede kırmızı kart çıktı
- Rusya ve İspanya'daki iki Rus oligark, aynı gün aile üyelerini öldürüp intihar etti
- Rize'de maç koptu! Yarım düzine gol attılar
- Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye'yi özel kılan, Rus saldırganlığını başkalarının aksine gerçekten kınamış olması
- Karşı şeride geçen otomobil başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
- Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, Meclis'te kabul edilerek yasalaştı
- Küme düşme kaldırılıyor mu? İlk talep geldi, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
- Bakan Koca bizzat açıkladı! Hekimler 'yanlış' tedaviye tazminat ödemeyecek
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan barış görüşmeleriyle ilgili açıklama: Ukrayna ile müzakereler durakladı
- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök şehit oldu
- Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Galatasaray resmen tarih verdi
- Balıkesir'de kuzenlerin öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa 2'şer kez müebbet hapis cezası
- İntihar eden Emre Yıldır'a yıllarca cinsel istismarda bulunan akrabası Vedat Tarhan serbest kaldı
- Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor
- İçişleri Bakanı Soylu, isim vermeden Ümit Özdağ'ı hedef aldı: Tımarhanede olması gereken adam
- Sahur yemeğini yedikten sonra karısını öldürüp polisler gelene kadar yanında bekledi
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- Kılıçdaroğlu, kendisi gibi elektrikleri kesilen vatandaşları ziyarete çıktı
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- Başak Cengiz'ın karar duruşması sonrası acılı anneden ilk açıklama: Orucumu Başak'ımın bayramıyla açacağım
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