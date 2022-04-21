22 Nisan 2022 burç yorumları! Bugün Terazi burcunu neler bekliyor? Astroloji haritasına göre Terazi burcu günlük ve haftalık yükselen burç yorumları…

22 Nisan 2022 Cuma günlük burç yorumlarında neler var, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Terazi burcu için bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. İşte, 22 Nisan 2022 Terazi burcu günlük burç yorumları…

22 NİSAN 2022 CUMA TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Terazi burcunun günlük burç yorumuna göre:

İşyerinde sanki her şey üzerinize geliyor. İş arkadaşlarınızdan gelen yardım tekliflerini kabul edin, önünüzde duran dağ gibi birikmiş işlerin daha makul parçalara bölünmesini sağlayacaklar. Özel hayatınızda bazı sorunlar yaşıyorsunuz. Bugün tatsız durumlarla karşılaşsanız bile moralinizi bozmayın. Biraz bekleyin, bazen çözüm tamamen sizin kendi içinizden gelir. Sağlığınızla ilgili hiçbir fiziksel belirtiyi hafife almayın. Sorunların köküne inin!

TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Varsayımda bulunmaktan vazgeçin. Başkaları yerine karar vermek pek doğru bir yaklaşım sayılmaz. Eğer bu şekilde davranmaya devam ederseniz çevrenizden tepki toplamaya başlayacaksınız. Düşüncelerinizi olumlu yönde tutmaya çalışın. Bu sıkıntılı dönem çok yakında geçecek. şanslı sayılar: 8, 11, 12, 29, 28, 5

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