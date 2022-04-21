22 Nisan 2022 burç yorumları! Bugün Akrep burcunu neler bekliyor? Astroloji haritasına göre Akrep burcu günlük ve haftalık yükselen burç yorumları…

22 Nisan 2022 Cuma günlük burç yorumlarında neler var, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Akrep burcu için bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. İşte, 22 Nisan 2022 Akrep burcu günlük burç yorumları…

22 NİSAN 2022 CUMA AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Akrep burcunun günlük burç yorumuna göre:

Şu anda her şeyi birden istiyorsunuz. Bir adım geri çekilin; işyerinde durumlar aleyhinize dönebilir ve iş arkadaşlarınızın size olan güvenleri sarsılabilir. Özel hayatınızda da sınırlar koymalısınız, aksi takdirde yanlış anlaşılırsınız. Partnerinizin ve arkadaşlarınızın görüşlerini sessizce kabul edin. Hissedebileceğiniz en ufak stres bile sizi etkileyebilir, dolayısıyla biraz egzersiz yapın ve biraz huzur bulmak için kendinize zaman ayırın.

AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeni ay, aşk hayatınızda bir yenilik olacağını gösteriyor. Sizin için son derece mutluluk verici olacak bu gelişmenin büyüsüne kapılıp gerçekçi olmayan beklentilere girmemelisiniz. Aksi takdirde hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. şanslı sayılar; 3, 21, 1, 18, 19, 20

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