22 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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22 Nisan 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Trabzonspor - V. Karagümrük
02:00 Final
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Süper Lig Yolu
05:30 Sporun Mabetleri
06:00 Taraftar
07:00 Yeni Gün
08:00 Maç Saati
09:00 Y. Kayserispor - Ç. Rizespor
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Y. Yozgatspor - Galatasaray
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 Dg Sivasspor - A. Alanyaspor
14:45 Fta Antalyaspor-y. Kayserispor
15:00 Maç Saati
15:15 Ç. Rizespor - Fenerbahçe
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 A. Alanyaspor - Fta Antalyaspor
17:00 Maç Saati
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Farklı Açı
19:30 Kaleci ve Golcü
21:00 Kuşak Çatışması
22:00 Süper Hikayem
23:00 Yeni Nesil Talk Show