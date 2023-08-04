22 Mil konusu ne, oyuncuları kimler? 22 Mil filmi hangi ülke yapımı, nerede çekildi? 22 Mile (Mil) başrol oyuncuları kim?

Bugün Show TV'de 22 Mil filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler konusunu ve oyuncu kadrosunu merak etti. Peki, 22 Mil filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? 22 Mil hangi yıl yapımı? 22 Mil başrol oyuncusu kim? İşte detaylar...

Başrollerinde Mark Wahlberg'ün olduğu 22 Mil filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. 22 Mil filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? 22 Mil hangi yıl yapımı? 22 Mil başrol oyuncusu kim? İşte detaylar...

22 MİL FİLM KONUSU NEDİR?

James Silva devlet tarafından görünmez bir adamdır. James, CIA'in en değerli, müdahale edilemez ve çok az kişinin haberdar olduğu bir ekibin başındadır. Altı şehre yayılan bir tehlikeyi önlemek için Silva'nın ekibi, gizli bilgilere sahip bir ajanı korumakla görevlendirilir. James Silva, ekibiyle birlikte bu adamı güvenli bölgeye ulaştırmak ve gizlediği bilgileri öğrenmek zorundadır. Ancak bu bilgilere ulaşmak isteyen tek ekip onlar değildir.

22 MİL OYUNCU KADROSU

- Mark Wahlberg

- Iko Uwais

- Peter Berg

- Lauren Cohan

- John Malkovich

- Ronda Rousey

- Terry Kinney

- Nikolai Nikolaeff

- Sam Medina

- Natasha Goubskaya

- Carlo Alban

22 MİL HANGİ YIL YAPIMI?

22 Mil filmi ABD yapımı aksiyon-gerilim filmidir ve 2018 yılında çekilmiştir.