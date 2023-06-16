22 Mil, ekibi ile birlikte zorlu bir mücadeleye girişen James Silva'nın hikayesini anlatıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken 22 Mil filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, 22 Mil filmi konusu ne? 22 Mil oyuncuları kimler? 22 Mil oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

22 MİL FİLMİN KONUSU NE?

James Silva devlet tarafından yok sayılan bir adamdır. O ve başında olduğu ekip CIA'nin en değerli, en müdahale edilemez ve hakkında çok az kişinin bilgisi olduğu ekiptir. 6 şehre yayılan bir zararı önlemek için gizli bilgilere sahip bir kaynak ortaya çıktığında iş Silva'nın ekibine düşer. Silva'nın görevi çok gizli taktik komuta ekibiyle birlikte, bilgilere sahip olan adamı güvenli bölgeye ulaştırmak ardından da gizlediği bilgileri öğrenmektir.

22 MİL OYUNCU KADROSU!

Mark Wahlberg

Lauren Cohan

Iko Uwais