22 Mayıs hava durumu tahminleri ve bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı merak ediliyor. Meteoroloji bugünkü hava durumu raporunda 12 kenti şiddetli yağışa karşı "sarı" kodla uyardı. Yağmur yağacak mı ve meteorolojiden hava durumu tahminleri neler olduğu sıklıkla araştırılıyor. Peki, Bugün İstanbul'da yağmur var mı? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri!

Yetkililer; su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara çağrı yaptı. Yağmur yağacak mı ve meteorolojiden hava durumu tahminleri neler olduğu sıklıkla araştırılıyor. 22 Mayıs hava durumu nedir ve bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı merak ediliyor. 22 MAYIS HAVA DURUMU: Bugün İstanbul'da yağmur var mı? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri! Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Yağışların: İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Mersin, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Bolu ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın: Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin raporuna göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR VAR MI, YOK MU?

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer; su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara çağrı yaptı.