22 Mart TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 22 Mart Salı ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var?
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22 Mart Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 22 Mart TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 22 Mart yayın akışında neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 22 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 22 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 22 Mart Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Mart Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
22 MART SALI TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI (22 MART 2022 SALI)
- 06:00 Gelin Evi
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Baba
- 00:15 Üç Kuruş
- 02:45 Oğlum
ATV YAYIN AKIŞI (22 MART 2022 SALI)
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Destan
- 00:20 Adı Sevgi
- 03:20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:35 Yalnız Kurt
KANAL D YAYIN AKIŞI (22 MART 2022 SALI)
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Üç Kız Kardeş
- 00:15 Camdaki Kız
- 02:45 Gelinim Mutfakta
- 05:15 Küçük Ağa
FOX TV YAYIN AKIŞI (22 MART 2022 SALI)
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 00:00 Yasak Elma
- 02:30 Kamera Arkası
- 03:00 En Hamarat Benim
- 06:00 Zümrüdüanka
STAR TV YAYIN AKIŞI (22 MART 2022 SALI)
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:00 Umudun Askerleri Zeytin Dalı 2
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Olanlar Oldu
- 22:30 Yerli Sinema Olanlar Oldu
- 00:45 Aramızda Kalsın
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI (22 MART 2022 SALI)
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor All Star
- 13:00 Survivor Panoroma
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Canım Annem
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
TRT 1 YAYIN AKIŞI (22 MART 2022 SALI)
- 04:55 Elimi Bırakma
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 13:30 Ege'nin Hamsisi
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Masumlar Apartmanı
- 23:55 Seneye Bu Zamanlar
- 02:05 Masumlar Apartmanı
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