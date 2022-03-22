22 Mart Tarihte Bugün Ne Oldu? 22 Mart ne günü? 22 Mart'ta doğan ünlüler! 22 Mart'ta ne oldu?

22 Mart'ta doğan ünlüler! 22 Mart'ta ne oldu? 22 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 22 Mart'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 22 Mart ne günü? 22 Mart doğan ünlüler, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Mart doğumlu ünlüler haberimizde...

22 MART TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

22 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1737 - Osmanlı Devleti'nde Sadrazamlığa, Yeğen Mehmed Paşa'nın yerine Hacı İvazzade Mehmed Paşa getirildi.

1829 - Yunanistan'ın kuruluşuna ilişkin protokol, Londra'da düzenlenen konferansta Avrupa devletleri elçilerince imzalandı.

1888 - İngiltere'de, dünya futbolunun en eski futbol organizasyonu olan English Football League kuruldu.

1921 - Kurtuluş Savaşı: Kuvâ-yi Milliye güçleri, Fransız ordusu birliklerini Feke'yi terk etmek zorunda bıraktı.

1933 - İlk düzenli toplama kampı olan Dachau Toplama Kampı kuruldu.

1939 - Memel, (günümüz Klaipeda ve civarı) Almanya'ya katıldı.

1942 - II. Dünya Savaşı: İkinci Sirte Muharebesi (Kraliyet Donanması ile Regia Marina arasında meydana gelen deniz muharebesi)

1943 - Türkiye ile ABD arasında, karşılıklı radyo yayın servisi açıldı.

1944 - II. Dünya Savaşı: Monte Cassino Muharebesinde, Alman direnişi kırıldı.

1945 - Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Yemen, Kahire'de Arap Birliği'ni kurdular.

1963 - Tarihin en iyi beş yüz albümü arasında gösterilen The Beatles'ın ilk albümü, Please Please Me piyasaya sürüldü.

1963 - Yassıada duruşmalarında idama mahkûm edilen, ancak cezası müebbet hapse çevrilen eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın, tahliye kararı çıktı.

1967 - Güney Kore'de Daewoo şirketi kuruldu.

1968 - Paris'te, Nanterre Üniversitesi'nde, ABD'nin Vietnam'da yürüttüğü savaşa karşı çıkan ve eğitimde reform yapılmasını isteyen öğrenciler, Daniel Cohn-Bendit'in liderliğinde üniversitenin birinci amfisini işgal ederek, "68 olayları"nı başlattı.

1969 - Devrimci Milliyetçi Gençlik Kurultayı, İstanbul'da toplandı. Kısa adı FKF olan Fikir Kulüpleri Federasyonu lideri Yusuf Küpeli ile Deniz Gezmiş bir manifesto yayımladılar. "Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye" hedefi için mücadele programını açıkladılar.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): TBMM'de yapılması gereken cumhurbaşkanı seçimi yapılmadı. 12 Eylül 1980'e kadar aylarca cumhurbaşkanı seçilmedi.

1986 - Mehmet Ali Ağca, İtalya'da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

1988 - Türkiye İmar Bankası T.A.Ş kuruldu.

1993 - Intel Pentium satışa sunuldu.

2001 - Diyarbakır DGM'de 5 yıl süren Yüksekova Çetesi davasında, 15 sanığa 3 ile 30 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

2003 - Hakkında üç ayrı gıyabi tutuklama kararı bulunan iş adamı Halil Bezmen, cezaevine konuldu.

2006 - Zamanının yaşayan en yaşlı hayvanı olarak kabul edilen Adwaitya adlı kaplumbağa 256 yaşında öldü.

2016 - Brüksel'de havalimanında gerçekleşen 2 patlamanın ardından, metro duraklarında da ikiz patlama meydana geldi. Saldırılarda en az 34 kişi hayatını kaybetti ve 136 kişi de ağır bir şekilde yaralandı.

22 MART'TA DOĞAN ÜNLÜLER

22 Mart'ta doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1394 - Uluğ Bey, Timur İmparatorluğu'nun 4. Sultanı, matematikçi ve gök bilimci (ö. 1449)

1459 - I. Maximilian, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1519)

1599 - Anthony van Dyck, Flaman ressam (ö. 1641)

1609 - II. Jan Kazimierz Waza, Polonya kralı ve Litvanya Büyük Dükü (ö. 1672)

1709 - Giuseppe Zais, İtalyan Peyzaj ressamı (ö. 1784)

1797 - I. Wilhelm, Prusya Kralı ve ilk Alman İmparatoru (ö. 1888)

1818 - Heinrich Zollinger, İsviçreli botanikçi (ö. 1859)

1822 - Isaäc Dignus Fransen van de Putte, Hollanda Başbakanı (ö. 1902)

1842 - Carl Rosa, Alman asıllı İngiliz opera besteci ve yöneticisi (ö. 1889)

1857 - Paul Doumer, Fransa Cumhurbaşkanı (ö. 1932)

1868 - Robert A. Millikan, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1953)

1869 - Emilio Aguinaldo, Filipinler bağımsızlık mücadelesi önderi (ö. 1964)

1872 - Salvador Toscano, Meksikalı film yapımcısı, yönetmeni ve dağıtımcısı (ö. 1947)

1875 - Anton Hanak, Avusturyalı heykeltıraş (ö. 1934)

1880 - Kuniaki Koiso, Japon asker ve siyasetçi (ö. 1950)

1886 - Kálmán Darányi, Macaristan başbakanı (ö. 1939)

1887 - Chico Marx, Amerikalı komedyen ve sinema oyuncusu (ö. 1961)

1892 - Johannes Frießner, Alman Generaloberst (ö. 1971)

1893 - Abbas Mirza Şerifzade, Azeri oyuncu ve yönetmen (ö. 1938)

1905 - Grigori Kozintsev, Sovyet sinema yönetmeni (ö. 1973)

1906 - Nurullah Berk, Türk ressam (ö. 1982)

1907 - James Maurice Gavin, Amerikalı asker (ö. 1990)

1909 - Nathan Rosen, İsrailli fizikçi (ö. 1995)

1911 - Munis Faik Ozansoy, Türk bürokrat, şair ve yazar (ö. 1975)

1912 - Karl Malden, Amerikalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2009)

1913 - Sabiha Gökçen, Türk pilot (ö. 2001)

1913 - Vartan İhmalyan, Ermeni asıllı Türk yazar ve Türkiye Komünist Partisi üyelerinden (ö. 1987)

1917 - Ewald Cebula, Polonyalı eski millî futbolcu (ö. 2004)

1922 - Osman Fahir Seden, Türk yönetmen (ö. 1998)

1923 - Marcel Marceau, Fransız pandomim sanatçısı (ö. 2007)

1925 - Mustafa Ok, Türk asker ve siyasetçi (ö. 2009)

1931 - Burton Richter, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2018)

1933 - Ebu'l-Hasan Beni Sadr, İran'nın 1. Cumhurbaşkanı

1943 - George Benson, Amerikalı gitarist, şarkıcı ve söz yazarı

1947 - Érik Orsenna, Fransız politikacı ve roman yazarı

1948 - Andrew Lloyd Webber, İngiliz müzisyen

1949 - John Toshack, Galli futbol adamı

1950 - Hugo Egon Balder, Alman komedyen, oyuncu ve sunucu

1950 - Goran Bregovic, Bosnalı Sırp-Hırvat besteci, gitarist ve şarkıcı

1959 - Carlton Cuse, Meksikalı yapımcı ve senarist

1966 - António Pinto, Portekizli sporcu

1967 - Hiroaki Nagashima, Japon futbolcu

1968 - Euronymous (Øystein Aarseth), Norveçli gitarist ve Mayhem'in kurucularından (ö. 1993)

1968 - Mübariz Mansimov, Azeri asıllı Türk iş adamı

1969 - Tuna Arman, Türk oyuncu

1970 - Anja Kling, Alman oyuncu

1972 - Elvis Stojko, Kanadalı buz patenci

1976 - Reese Witherspoon, Amerikalı aktris

1977 - John Otto, Amerikalı müzisyen

1985 - Jakob Diemer Fuglsang, Danimarkalı profesyonel yol bisikleti yarışçısı

1986 - Jeon Boram, Güney Koreli şarkıcı, aktris ve T-ara grubunun üyesi

1987 - Ludovic Lamine Sané, Senegalli millî futbolcu

1988 - Tania Raymonde, Amerikalı oyuncu

1992 - Walter Tavares, Yeşil Burunlu profesyonel basketbolcu

1993 - Christopher Jullien, Fransız futbolcu

1997 - İnci Ece Öztürk, Türk bocce oyuncusu

22 MART'TA VEFAT EDENLER

22 Mart'ta vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1685 - İmparator Go-Sai veya İmparator Go-Saiin, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 111. imparatoru (d. 1638)

1687 - Jean-Baptiste Lully, İtalyan asıllı Fransız besteci, kemancı ve balet (d. 1632)

1727 - Francesco Gasparini, İtalyan barok bestecisi (d. 1661)

1801 - Umma Han, Avar Hanlığı'nın hükümdarı (d. 1761)

1832 - Johann Wolfgang von Goethe, Alman şair ve yazar (d. 1749)

1841 - Tokugawa Ienari, 11. Tokugawa Şogunu (d. 1773)

1852 - Auguste de Marmont, Fransız general ve asilzade (d. 1774)

1859 - Arif Hikmet Bey, Osmanlı Şeyhülislamı (d. 1786)

1881 - Koca Burun George, Birleşik Amerikalı haydut ve hayvan hırsızı (d. ?)

1953 - Ahmet Şükrü Oğuz, Türk siyasetçi (d. 1881)

1958 - Mike Todd, Amerikalı film ve tiyatro yapımcısı (d. 1909)

1959 - Olga Knipper, Sovyet aktris (d. 1868)

1965 - Mario Bonnard, İtalyan oyuncu, senarist, yapımcı ve film yönetmeni (d. 1889)

1993 - Samiha Ayverdi, Türk yazar (d. 1905)

1993 - Vezir Orucov, Azerbaycan Ulusal Kahramanı (d. 1956)

1994 - Walter Lantz, Amerikalı karikatürist, animatör, film yapımcısı ve senarist (d. 1899)

2001 - Ali Rıza Çarmıklı, Türk iş adamı ve Çarmıklı Holding kurucusu (d. 1920)

2001 - Sabiha Gökçen, Türk pilot (d. 1913)

2001 - William Hanna, Amerikalı prodüktör (d. 1910)

2004 - Ahmed Yasin, Filistinli siyasetçi ve Hamas'ın kurucusu (d. 1938)

2004 - Janet Akyüz Mattei, Amerikalı astronom (d. 1943)

2005 - Kenzo Tange, Japon mimar (d. 1913)

2006 - Adwaitya, Aldabra cinsi dev kaplumbağa (d. yaklaşık 1750)

2007 - Kadir Has, Türk iş adamı (d. 1921)

2007 - Münir Ülgür, Türk akademisyen (d. 1917)

2010 - Özhan Canaydın, Türk iş adamı ve Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı (d. 1943)

2011 - Hamza Yanılmaz, Türk siyasetçi ve Elazığ eski Belediye Başkanı (d. 1963)

2014 - Patrice "Pat" Wymore, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1922)

2015 - Arkady Arkanov, Rus oyun yazarı ve komedyen (d. 1933)

2017 - Peter "Pete" Hamilton, NASCAR rallisinde yarışan Amerikalı otomobil yarışçısı (d. 1942)

2018 - René Houseman, Arjantinli futbolcu (d. 1953)

2019 - June Harding, Amerikalı oyuncu (d. 1937)

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