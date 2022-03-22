22 Mart Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Mart Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

22 MART'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

AVCILAR

NO: 13541698

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah İLKEM sk/ GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ARI, ASKER, ASRİ, ATELYE, ATLI, AZİM, BARIŞ, BAŞARAN, BEKAR, BİÇER, CANDAN, COŞKUN, DAMAT, DEMİRÖREN, DEĞİRMEN, DÖNERTAŞ, DİK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), EDALI ÇIKMAZI, GALİP, GAYRETLİ, GELİN, GEZEGEN, GÖRÜMCE, GÜLSEREN ALTUNER, GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIKADIN, HACIŞERİF, HANDAN, HANEDAN, HATUN, HAZİNE, HÜSEYİN ÖZKAN, KADER, KAYNANA, KAYNATA, KILIÇ, KISMET, KURUÇEŞME, KUTLU, KUYU, LEVAZIM, LİMON, MANOLYA, MERCAN, MESUT, MUTLU, MÜGE, MÜRVET, MİCAN, MİNİK, NADİDE, NAİM ATEŞ, OBA, OCAK, PALMİYE, PAPATYA, RAFETBABA, RIZABEY, RÜZGAR, SARP, SAVAŞ, SEYİSOĞLU, SUBOYU, TUNCA, TÜRKMEN, UYGAR, VELİ, YAKUT, YELPAZE, YENİYUVA, YÖRE, YÜKSEL, YİĞİT, ZABİT, ZİYA, ÇAMLIK, ÇEVRE, ÇIKMAZ, ÇIRA, ÇOBAN SUYU, ÇİÇEK, ÖREN, ÖZGÜR, ÜLKÜ, ÜÇGEN, İNCİ, İPEK, İSKECE, ŞAİR NEDİM, ŞEH.J.ER A.KÜRŞAT KEKLİK, ŞEHİT SERHAT ÖNDER, ŞULE, ŞÜKRÜBEY sk/ MERKEZ mah TALİMHANE, ÖZARI sk/ ÜNİVERSİTE mah YENİYUVA sk// BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY sk/ MARMARA mah AVRASYA sk bölgelerinde 22/03/2022 00:30:00 - 22/03/2022 08:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 13633318

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1030. sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/3. sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12992170

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 945., 946., 947., 948., 951., BİRLİK sk/ YAVUZ SELİM mah 970., BİRLİK sk bölgelerinde 22/03/2022 09:00:00 - 22/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13755492

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2088. sk bölgelerinde 22/03/2022 10:00:00 - 22/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13541360

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1381., 1382., 1383., 1384., 1385., 1386., 1470., 1471., 1488., 1502., 1503., FEVZİ ÇAKMAK sk/ GÜNEŞLİ mah 1266., 1277., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1342., 1343., 1344., 1345., 1346., 1347., 1349., 1352., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 22/03/2022 11:00:00 - 22/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13637316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 434., 435., 446., 451. sk bölgelerinde 22/03/2022 14:00:00 - 22/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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