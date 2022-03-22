22 Mart Manisa elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Mart Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DENİŞ MAHALLESİ

22.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÖZPINAR MAHALLESİ

22.03.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM YUNUSEMRE MERKEZ İLÇESİNE BAĞLI MAHALLELER (KISA SÜRELİ KESİNTİLER OLACAK)

22.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEĞENOBA MAHALLESİ TAMAMI

22.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MEMİŞ MAHALLESİ KARAALİ MAHALLESİ KAYADİBİ MAHALLESİ CİVARLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

22.03.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKGEDİK TOKİ MAHALLESİ 2 ETAP BÖLGESİ

22.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI

22.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HAMİT MAHALLESİ TAMAMI

22.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI URGANLI MAHALLESİNİN; NAMIK KEMAL CD., ŞEKER, AKÇA, ÜNLÜ, GÜVERCİN, GÜLİSTAN SOKAKLARI VE CİVARLARI.

22.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KURTLAR MAHALLESİ TR-1 ( B-KOLU )

22.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI FATİH MAHALLESİ VE YENİ MAHALLE 75. YIL BULVARI

22.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI VEZİROĞLU KÖYÜ

22.03.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM ULUDERBENT ÖRENCİK SARIPINAR ÇAMLIBEL DAĞARLAR DAĞHACIYUSUF MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR

22.03.2022 10:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI SEYİTALİ MAHALLESİ MAHMUT DEDE CADDESİ VE SAZLIK MEVKİİ

22.03.2022 11:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM DÖRT EYLÜL MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ ŞEHİT DURMUŞ GÜÇLÜ CADDESİ 289 SOKAK

22.03.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKGEDİK TOKİ MAHALLESİ 2 ETAP 1 KISIM BÖLGESİ

22.03.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKGEDİK TOKİ MAHALLESİ 2 ETAP 1 KISIM BÖLGESİ

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