22 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Mart Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

22.03.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım YALI MAHALLESI 6218, 6218/1, 6220, 6222, 6241 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-317 C VE D KOLU

22.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SÜLEYMAN DEMIREL MAHALLESI VE GÖLCÜK MAHALLESI KISMEN

22.03.2022 09:00 15:30 OG Arıza Bakım Onarım GÖKÇEN MAH. KIRSALI-GRB SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR.

22.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması İBNI MELEK MH. KIRSALI KARATEKKE MH.KIRSALI-AKKOYUNLU MH.KIRSALI-MAHMUTLAR MH. KIRSALI-YENIOBA MH. KIRSALI-TIRE BIYOGAZ-GRB SULMA TRAFOLARI-ÖZEL TRAFOLAR

22.03.2022 09:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım KALABAK MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜ VE KOCADAĞ MEVKIIDIR.

22.03.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,273/1/2/3/4/7 SOKAKLAR VE CİVARI

22.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,273/1/2/3/4/7 SOKAKLAR VE CİVARI

22.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,MENDERES CADDELERİ,335,337 SOKAKLAR VE CİVARI

22.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VATAN MAHALLESİ,FARUK AKAR KARASU CADDESŞİ,9073-9075-9101-9103-9132-9134 SOKAKLAR VE CİVARI

22.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YURDOĞLU MAHALLESİ,3959-3959/5 SOKAKLAR VE CİVARI

22.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YÜZBAŞI ŞERAFETTİN MAHALLESİ,3592-3742 SOKAKLAR VE CİVARI

22.03.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALİ FUAT CEBESOY MAHALLESİ,ESKİ İZMİR CADDESİ.-9141-9141/1,2 SOKAKLAR VE CİVARI

22.03.2022 09:00 12:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ULUCAMİ MAHALLESİ DOMUZALANI, SOĞANDERE, VAKIFBAHÇE SOKAKLARI VE CİVARLARI

22.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE GAZİPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT SAMİ AKBULUT CADDESİ, 14, 14/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI

22.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ, NENE HATUN CADDESİ, BARIŞ CADDESİ, 7509/2 SOKAK, 7513/2, 7513/3 SOKAKLARI VE CİVARLARI

22.03.2022 09:00 12:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MERMERLİ MAHALLESİ 1413, 1416, 1413/1, 1415, 1402, 1403, 1400, 1404 SOKAKLARI, ZİYA GÖKALP CADDESİ BİR KISMI VE CİVARLARI

22.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇIRPI İBRAHIM ÇAVUŞ MAHALLESI. İM-1 2/1 NUMARALI KANDAK TRAFOSU ,İM-1 2/2 NUMARALI MAHALLE KAHVE TRAFOSU VE NECATI UZA MAHALLESINDEKI İM-1 2/3 VE 2/4 NUMARALI TRAFOLARI İLE ÇIRPI TOPRAK SU -2 TRAFOSU TAMAMINDA

22.03.2022 09:30 15:00 AG Arıza Bakım Onarım MORDOĞAN MAH. 149 , 150 , 152, 154 , 156 , 157 , 158 , SOKAKLARI VE CIVARI L-140

22.03.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma HISAR MAH. BALLIK SOKAK VE CIVARLARI TR2 VE TR-3

22.03.2022 09:30 12:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TURABEY MAHALLESİ OKUL CADDESİ, 1.GÖÇMEN, ,4.ÜÇKEMER SOKAKLARI VE CİVARLARI

22.03.2022 09:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAZIMPAŞA MAHALLESİ 1.HIDIRLIK, NİZAMİ, KARA HÜSEYİN, KAYAALP, 1.KAYAALP, 2.KAYAALP, 3.KAYAALP, 4.KAYAALP, 5.KAYAALP, 6.KAYAALP, GÖÇMEN, MELTEM SOKAKLARI VE CİVARLARI

22.03.2022 10:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım CUMHURIYET MAH BARIŞ YAPI SITESI 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 BLOKLARDA ENERJI KESILECEKTIR

22.03.2022 10:00 12:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SADIKPAŞA MAHALLESINDEKI AĞUSTOSLU, MEVLANA, ORHAN GAZI SOKAKLARI İLE ŞEHIITLER CADDESININ BIR KISMINDA L-03 A KOLU

22.03.2022 11:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım "KIRAZ İLÇESI YAĞLAR-KARAMAN-ARKACILAR MAHALLELERI"

22.03.2022 11:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım "ÖDEMIŞ İLÇESI KAYMAKÇI-MESCITLI-EMIRLI-KEMENLER-KÖFÜNDERE-ORHANGAZI-ÇAYLI MAHALLELERI"

22.03.2022 12:00 13:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma AKALAN MH. AŞAĞI YENMIŞ MH. AŞAĞI KIZILCA MH. ÇAMBEL MH. KEMALPAŞA OSB MH. MEHMET AKIF ERSOY MH. SÜTÇÜLER MH. YUKARI KIZILCA MERKEZ MH. VATAN. TURNA. FABRIKA KÜMEEVLER. CANSU SK. ÖMEROĞLU. GÖÇMEN SK. AKEVLER CD. TESLIMOĞLU SK. KUTLU AKTAŞ. GAZI ATATÜRK. ÖZCANLAR SK. ÖRNEKKÖY KÜMESI. ÇAMBEL MH YOLU. EVRANGÜRÜ SOKAK VE CIVARLARI

22.03.2022 13:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SADIKPAŞA MAHALLESINDEKI ŞEHIRLER BAHADIR CADDELERI İLE ORHAN GAZI , ZIYAPAŞA SOKAKLARININ, BIR KISMINDA L-02 C KOLU

22.03.2022 13:30 18:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KURTULUŞ MAHALLESİ KINIK CADDESİ, SENNUR YAPI KOOP. BURCU CAMİİ VE CİVARLARI

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