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22 Kasım Trabzon hava durumu | Trabzon'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Trabzon günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

22 Kasım Trabzon hava durumu | Trabzon'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Trabzon günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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22 Kasım tarihinde Trabzon'da hava durumu nasıl olacak? Trabzonlular kar yağışı bekleyebilir mi? Vatandaşlar, Trabzon hava durumunu merak ediyor. 22 Kasım Cuma günü Trabzon'da yağmur veya kar yağacak mı? İşte Trabzon'un günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

22 Kasım Cuma günü için Trabzon'un hava durumu tahminleri açıklandı. Trabzon'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Trabzon'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, Trabzon'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İşte, Trabzon günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

TRABZON HAVA DURUMU

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor, yani ılıman bir hava hakim olacak. Bugün (20 Kasım 2024) güney yönlerden esen rüzgarın, fırtına (50-75 km/saat) hızında olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise rüzgarın daha da güçlenerek kuvvetli fırtınaya dönüşmesi öngörülüyor. Yarın (21 Kasım 2024), rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden esmesi ve yer yer fırtına (70-90 km/saat) şeklinde etkili olması bekleniyor.

Bu güçlü rüzgarlar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara yol açabilecek olumsuzluklar yaşanabileceğinden, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önemlidir. Yüksek bölgelerde kuvvetli fırtına etkili olabilir, bu nedenle dağcılık veya açık hava etkinliklerinde daha da dikkatli olunmalıdır.

22 Kasım Trabzon hava durumu | Trabzon'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Trabzon günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

TRABZON 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Trabzon'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

22 Kasım Trabzon hava durumu | Trabzon'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Trabzon günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

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