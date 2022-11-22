22 Kasım İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 22 Kasım Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 22 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Kasım Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 22.11.2022 01:00 04:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SASALI MAHALLESİ,AHMET PİRİŞTİNA CADDESİ,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1-2, 10,10/1-2-3-4, 11, 11/2, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 16/1, 17,18,19,20,21,22,23,24,24/1, 29, 33, 46, 63, 138, 145, 149, 151 153 SOKAKLAR İLE ÇAKABEY KOLEJİ VE DOĞA DOSTU KONUTLARI,H.İBRAHİM KOTAN EGE GERİ DÖNÜŞÜM,YALÇIN METE PLASTİK SAN., VERA PROJE TASARIM,KSC YAPI,SASALİA ART DİZAYN, SASALI MERKEZ,TERBAS BASKÜL SAN.,ASEL PROFİL (AJAN ELK.), BUMERANG LOJİSTİK YAKA NAKLİYAT AŞ GARAJ BAKIM SERVİS İSTASYONU,HERCAN TEKNE,MERKEZ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ,SS. OTO TAMİRCİLER KOOP.,ARDEP GÜMRÜKLEME,ARKAS GÜMRÜK A.Ş., BORO İNŞAAT, GÜRMEN PLASTİK (PROLİNE) ,HAVATEK MAK. SAN.,ETKİ PLASTİK ALI KABADAYI FERHAN İNŞAAT, ARZU GÜRBÜZ KIND LTD.,CANER GIDA TEKSTİL, TÜRKSOY GIDA,SONAR ELEKTRONİK,TRANSMAK, BENT CAM ÖZEL,ATILIM METAL, SASALİA MOBİLYA,ESTUZ ,TPI KOMPOZİT KANAT
- 22.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORG.NAFİZ GÜRMAN,75.YIL,CENGİZHAN MAHALLELERİ,1620/39,2193 İLE 2166/12, 7171 SOKAKLAR,GÖRKENT SİTESİ (TRF-1)
- 22.11.2022 09:00 14:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HELVACI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ GÜL KÜME EVLERİ, KARANFİL SOKAK, ENVER ATATÜRK CADDESİ, TAŞ CAMİ VE CİVARLARI
- 22.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAYAKENT ARAPLIOVASI VE CİVARLARI
- 22.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ KÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ -KÜME EVLERİ
- 22.11.2022 09:00 14:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HATUNDERE MAHALLESİ TAMAMI
- 22.11.2022 09:00 14:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HATUNDERE MAHALLESİ - HATUNDERE CADDESİ - 6126 - 6124- 6125 SOKAK VE CİVARLARI
- 22.11.2022 09:00 14:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HATUNDERE FOÇA YOLU SOKAK VE CİVARLARI
- 22.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 30 AĞUSTOS MAHALLESİ-7110 SK.-7113 SK.-7117 SK.-7115 SK. VE CİVARLARI
- 22.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE UĞUR MUMCU MAHALLESİ-MUSTAFA YÜCEL ÖZBİLGİN BULVARI-1250 SK.-1256/2 SK. VE CİVARLARI
- 22.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FUAT EDİP BAKSI MAHALLESİ,CÜNEYT SÜVARİ OĞULLARI,1622,1628,1624,1605 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORG.NAFİZ GÜRMAN,SOĞUKKUYU,GÜMÜŞPALA MAHALLELERİ,1846/7,7087,7088, 7096,7097,7103, 7105,7151,7155,7164,7059,7087,7088,7094,7096,7097,7098,7099, 7100,7101,7102,7103,7104,7105, 7151,7155,7156,7159,7163,7099,7100,7151,7158, 7161,7162,7163,7344/1,7168,7171 SOKAKLAR VE CİVARI,OĞÜNKENT SİTESİ,END. MES. LİSESİ
- 22.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK,SOĞUKKUYU,ÖRNEKKÖY,YAMANLAR,ORG.NAFİZ GÜRMAN MAHALLELERİ,1844/1,1844/2,1844/5, 7018,7065,7209,7210,7212,7213,7213,7214,7215,7216,7217,7218,7219,7220,7225,7226,7227,7228, 7229,7290,7292, 7293,7213,7217,7218,7219,7220,7221,7222,7225,7293,7294,7295,7296,7297,7302, 7303,7305,7308,7309,7310, 7311,7312,7315/1,7324,7325,7302,7312,7313,7314,7315,7315/1,7323, 7323/1,7323/2, 7323/3,7303,7305,7308,7309,7310,7311,7312,7315,7316,7317,7318,7319,7320,7322, 7332 SOKAKLAR,UMUT KOOP
- 22.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-4 MAHALLESİ 1031, 1030, 1029 VE 1031/4 SOKAKLAR CİVARI
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8925,8927 SOKAK VE CİVARI
- 22.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ / 8849,8850,8846 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ / 8050,8850,8846 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ/ 8831,8823,8829 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,204/18,204/24,63,204/10,204/18 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 22.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,204/18,204/2,204/4,204/15 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 22.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET ALİ AKMAN MAHALLESİ,İNÖNÜ CADDESİ,15 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET ALİ AKMAN MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,19-19/1-21-22-23-24-27-29-30-31-34-35-36-SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNGÖR MAHALLESİ,H.RIFAT PAŞA CADDESİ-345-346-347-348-349-350-376 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HİLAL MAHALLESİ,GAZİLER CADDESİ,1137 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.11.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENLİK MAHALLESİ,POLAT,Ş. KARADUMAN,ORDU CADDELERİ,9035-9041-9043-9049-9051 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GERMIYAN MH. GAZI MUSTAFA KEMAL CADDESI(KISMEN), GERMIYAN MEZARLIK ÇEVRESI
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-41 KÖRFEZ FIDERI MORDOĞAN - MANAL, KÖRFEZ, KAMUKENT MEVKII TAMAMI, GÖZDE SAKA , ORTADOĞLULAR , ARKO, İMREN SITELERI , ERTUĞ BALIK , KÖRFEZ TÜRKTELEKOM.
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN - KULESAN , EKOLEJIK TARIM , OLIMAR MADEN , EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ , ÖZEL TRAFOLARI
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. KAMUKENT MEVKII TAMAMI
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAH. TAMAMI, KOZLUDERE, KAPAKLIPINAR VE CIVARLARI
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAH. MERKEZ SOKAK TR1 (B KOLU)
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR İNÖNÜ ORTA MAH. ÖZDERE ÇUKURALTI MAH.
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. MENDERES, TALATPAŞA, ŞHT ÖZPOLAT CADDESI KISMEN, AYRICA BEYLER, SELVI. DÜZEN, ŞENGÜL, POLAT, NIZAM, ALTINORDU SOKAKLAR
- 22.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. AHMET SABRI AKTEPE CAD.5024-5027-5029- SOKAKLAR VE CIVARLARI
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYIT GEZICI, APTI EREL, İBRAHIM GEZICI CADDELERI, 3578, 3601, 3603, 3595, 3589, 3580, 3585, 3589 SOKAKLAR VE CIVARI
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLBAHÇE, ZEYTINLER, BALIKLIOVA, MORDOĞAN, BIRGI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 22.11.2022 10:00 12:00 OG FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE İNCECİKLER-KAPIKAYA-YERLİTAHTACI VE CİVARLARI
- 22.11.2022 10:00 13:00 OG FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE GÜRSEL HASGÖÇMEN ÇİFTLİĞİ, ÜÇ AS AKARYAKIT, ÖCAL GRUBU VE CİVARLARI
- 22.11.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDOĞDU MAHALLESİ,1267,1267/1 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 22.11.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALLESİ,1411,1411/2-3-4-5-6-7 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.11.2022 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR GÖDENCE MAHALLESI L-116 FATMA İZCI ÖZEL TR
- 22.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,SAKARYA CADDESİ,280,283/1,283/12 SOKAKLAR, KAVUKLAR BAYRAKLI TOWER
- 22.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İMBATLI MAHALLESİ,T.C. SGK. BAŞK. ARŞİV BİNASI
- 22.11.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KOZAĞAÇ MAHALLESİ, 254,GAZETECİ İSMAİL SİVRİ,277/3,277/6,239 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 22.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. EŞREF ARNA CAD. VE CIVARLARI ( A KOLU )
- 23.11.2022 09:00 16:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KÜLTÜR MAHALLESİ FEVZİ PAŞA CADDESİ 229,254 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 23.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAYAKENT ARAPLIOVASI VE CİVARLARI
- 23.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ KÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ -KÜME EVLERİ
- 23.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 9 EYLÜL MAHALLESİ-7605 SK.-7602 SK.-8. CADDE-FİORA EVLERİ-YEŞİLKENT SİTESİ-YAMAÇ EVLER VE CİVARLARI
- 23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ,7490/2 - 7490/1 - 7490/3 - 7490/4 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ,6744 - 6745 - 6743 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6695 - 6686 - 6685 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,6138 - 6145 - 6124 - 6125 - 6126 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI MAHALLESİ,ORDU BULVARI - 6051 - 6054/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-55 B KOLU - İSKELE MAHALLESI ÇINAR, IHLAMUR, PAPATYA, 1291, 2148, SOKAKLARI SEYRANYÜZÜ CADDESI VE CIVARI
- 23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6719 - 6645/4 - 6657 - 6645/3 - 6645/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6701 - 6710 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. MUSTAFA İSMET İNÖNÜ CAD., CELAL BAYAR SOKAK. MEHMET AKIF ERSOY CAD. 9251,9196,9237,9171,9200,200/1 SOKAKLARI VE CIVARLARI