22 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

22 Kasım Cuma günü için İstanbul'un hava durumu tahminleri açıklandı. İstanbul'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, İzmir'de önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İşte, İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul ve çevresindeki bölgeler için 22 Kasım'da hava durumu, parçalı ve çok bulutlu geçecek. Zamanla bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi öngörülüyor. Batı bölgelerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkta büyük bir değişiklik beklenmiyor.

Güney ve güneybatı yönlerinden (Lodos) esmeye başlayan rüzgar, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerinden (Karayel) kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esecek. Akşam saatlerinden itibaren ise rüzgarın orta kuvvetle devam etmesi bekleniyor.

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İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, İstanbul'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;