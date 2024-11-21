22 Kasım Bursa hava durumu | Bursa'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

22 Kasım Cuma günü için Bursa'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Bursa'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Bursa'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, Bursa'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

22 Kasım'da Bursa'da havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağış görülebilir. Gün içinde sıcaklık 22°C civarında seyredecek, gece ise 7°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerinden hafif şekilde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli lodosa karşı vatandaşların dikkatli olması öneriliyor. Günler öncesinden uyarıları yapılan lodos etkisini göstermeye başladı. Bursa'da saatteki hızı zaman zaman 68 kilometreye ulaşan lodos zor anlar yaşattı.

Kentte dün öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 68 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, binalardan kopan parçalar yollara savruldu. Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bir inşaatın iskelesi park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Bursa hava durumu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Bursa'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;