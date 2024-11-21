22 Kasım Antalya hava durumu | Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Antalya'da 22 Kasım tarihine ilişkin hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Günlük ve 5 günlük tahminlere göre, şehirde hava durumu hafif değişkenlik gösterirken, vatandaşların yağış ve sıcaklık değerlerine göre önlem almaları öneriliyor. Vatandaşlar, 22 Kasım Cuma günü Antalya'da havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, Antalya'da hava nasıl olacak? İşte, Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANTALYA HAVA DURUMU

Antalya'da hava durumu tahminlerine göre, parçalı ve çok bulutlu bir gün yaşanacak. Yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle yağış anında dikkatli olunması konusunda vatandaşlara uyarılar yapıldı.

Gece sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı, gündüz sıcaklıklarının ise sahil kesimlerinde 1 ila 2 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bu durum, sahil bölgelerinde hissedilir bir serinlik yaratabilir.

Rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Antalya merkezi ve batı sahil kesimlerinde kuzey yönlerden etkili olması öngörülen rüzgar, yağış anında yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise fırtına şeklinde hissedilecek.

ANTALYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Antalya'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;