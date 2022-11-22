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22 Kasım 2022 Trt1 Yayın Akışı

TV Haberleri

22 Kasım 2022 Trt1 Yayın Akışı

22 Kasım 2022 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:35 Hayallerinin Peşinde

02:55 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:20 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:00 Arjantin - Suudi Arabistan

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 Danimarka - Tunus

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Meksika - Polonya

21:00 Yürek Çıkmazı

Kaynak: InterSinema.com / TV

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