22 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
22 Kasım 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Türkiye - Çekya
03:45 Aktüel Futbol
05:45 Dünya Kupası Magazin
06:25 Dünya Kupası Hikayeleri
07:00 Türkiye - Çekya
08:45 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:00 Dünya Kupası Magazin
10:00 Spor Bülteni
10:15 Oyunun Sahipleri
11:00 Spor Sabahı
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bodrumspor - Tuzlaspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Eyüpspor - Göztepe
18:00 Kupa Saati
18:55 Sakaryaspor - Beyçimento Bandırmaspor
21:00 Kupa Saati
23:00 Aktüel Futbol