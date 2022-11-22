22 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 22 Kasım 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Türkiye - Çekya 03:45 Aktüel Futbol 05:45 Dünya Kupası Magazin 06:25 Dünya Kupası Hikayeleri 07:00 Türkiye - Çekya 08:45 Spor Toto 1. Lig Özetler 09:00 Dünya Kupası Magazin 10:00 Spor Bülteni 10:15 Oyunun Sahipleri 11:00 Spor Sabahı 12:30 Spor Bülteni 13:25 Bodrumspor - Tuzlaspor 15:30 Spor Bülteni 15:55 Eyüpspor - Göztepe 18:00 Kupa Saati 18:55 Sakaryaspor - Beyçimento Bandırmaspor 21:00 Kupa Saati 23:00 Aktüel Futbol Kaynak: InterSinema.com / TV Futbol Aktüel Spor TV Haberler

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