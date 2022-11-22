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22 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

22 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı

22 Kasım 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Türkiye - Çekya

03:45 Aktüel Futbol

05:45 Dünya Kupası Magazin

06:25 Dünya Kupası Hikayeleri

07:00 Türkiye - Çekya

08:45 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:00 Dünya Kupası Magazin

10:00 Spor Bülteni

10:15 Oyunun Sahipleri

11:00 Spor Sabahı

12:30 Spor Bülteni

13:25 Bodrumspor - Tuzlaspor

15:30 Spor Bülteni

15:55 Eyüpspor - Göztepe

18:00 Kupa Saati

18:55 Sakaryaspor - Beyçimento Bandırmaspor

21:00 Kupa Saati

23:00 Aktüel Futbol

Kaynak: InterSinema.com / TV

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