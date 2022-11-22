Üye Girişi
Haberi Paylaş

22 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

22 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

22 Kasım 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 İstanbulspor - A. Hatayspor

01:45 Haftanın Golleri

02:00 C. Alanyaspor - A. Demirspor

03:45 Haftanın Golleri

04:00 Dg Sivasspor-hk Ümraniyespor

05:45 Haftanın Golleri

06:00 Fenerbahçe - B. Giresunspor

07:45 1 Yıldız 10 Gol

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Dünyanin Kupasi

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 İstatistik Bankası

12:30 Galatasaray - İstanbulspor

14:00 Süper Lig Haftası

14:30 İstatistik Bankası

15:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 Dg Sivasspor-hk Ümraniyespor

17:45 Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

20:00 Beinspired

21:00 Dünyanin Kupasi

22:00 Taraftar

23:00 Süper Lig Maç Özetleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

İstanbulspor Maç Özetleri Sivasspor TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title