22 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
22 Kasım 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 İstanbulspor - A. Hatayspor
01:45 Haftanın Golleri
02:00 C. Alanyaspor - A. Demirspor
03:45 Haftanın Golleri
04:00 Dg Sivasspor-hk Ümraniyespor
05:45 Haftanın Golleri
06:00 Fenerbahçe - B. Giresunspor
07:45 1 Yıldız 10 Gol
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Dünyanin Kupasi
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 İstatistik Bankası
12:30 Galatasaray - İstanbulspor
14:00 Süper Lig Haftası
14:30 İstatistik Bankası
15:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 Dg Sivasspor-hk Ümraniyespor
17:45 Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
20:00 Beinspired
21:00 Dünyanin Kupasi
22:00 Taraftar
23:00 Süper Lig Maç Özetleri