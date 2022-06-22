22 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim aldı, ödülü ne, ödülden kimler faydalandı?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 1. birinci bireysel dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 22 Haziran yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...

SURVİVOR 2022 SON 8'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

- Batuhan

- Adem

- Ogeday

- Hikmet

- Nagihan

- Nisa

- Ayşe

- Berkan

22 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. 6 yarışmacı kaldığı için ilk 2 sıralamada olanlar doğrudan yarı finale yükselecek.

Sıralama oyunları devam ediyor. Gelişmeleri zamanla ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz.

Sıralama oyunlarında şuanda Nisa birinci sırada.

Sıralama oyununda Batuhan 1. sırada yer alıyor. Batuhan doğrudan yarı finale yükseldi.