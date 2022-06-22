22 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim aldı, ödülü ne, ödülden kimler faydalandı?
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Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 1. bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Geçen hafta elenen isim Ogeday olmuştu. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 22 Haziran Çarşamba 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ünlüler takımında mı Gönüllüler takımında mı? Eleme adayı kim oldu?
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 1. birinci bireysel dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 22 Haziran yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...
- - Batuhan
- - Adem
- - Ogeday
- - Hikmet
- - Nagihan
- - Nisa
- - Ayşe
- - Berkan
Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. 6 yarışmacı kaldığı için ilk 2 sıralamada olanlar doğrudan yarı finale yükselecek.
Sıralama oyunları devam ediyor. Gelişmeleri zamanla ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz.
Sıralama oyunlarında şuanda Nisa birinci sırada.
Sıralama oyununda Batuhan 1. sırada yer alıyor. Batuhan doğrudan yarı finale yükseldi.
Batuhan ve Nisa yarı finale çıktı.
Hikmet yarı finale çıktı.
Adem yarı finale çıkıyor.
Yarı final eşleşmeleri:
FİNAL : BATUHAN VS ADEM
Finale çıkan isimler Batuhan ve Adem oldu.
DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : -
Bugünkü ödül A101 ürünleri oldu. Ödülü kazanan kişiler at sürmeye gidecek ve ardından restoranda yemek yemeye gidecek.