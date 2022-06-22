22 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 22 Haziran 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Fenerbahçe - Ç. Rizespor 01:45 Süper Lig Haftanın Golleri 02:00 G. Giresunspor - V. Karagümrük 03:45 Süper Lig Haftanın Golleri 04:00 A. Alanyaspor - Dg Sivasspor 05:45 Süper Lig Haftanın Golleri 06:00 Y. Kayserispor-fta Antalyaspor 07:49 Süper Lig Haftanın Golleri 08:00 Galatasaray - Altay 10:00 Sezonun Golleri 11:00 Süper Lig Sezonun 11'i 11:15 Sezonun En İyi Kalecileri 11:30 Süper Lig Haftanın Golleri 11:45 1. Lig Haftanın Golleri 12:00 Kocaelispor - Trabzonspor 13:32 Sezonun Golleri 14:00 Kasimpaşa - Beşiktaş 15:45 Süper Lig Haftanın Golleri 16:00 Denizlispor - Fenerbahçe 17:45 1 Yıldız 10 Gol 18:00 Galatasaray - Altay 20:00 Süper Lig Top 100 Gol 21:00 Spor Turu 22:30 Galatasaray - Fenerbahçe 23:30 Sporun Mabetleri InterSinema.com / TV Münir Karaloğlu Galatasaray Fenerbahçe TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 22 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.