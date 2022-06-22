22 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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22 Haziran 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Fenerbahçe - Ç. Rizespor
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 G. Giresunspor - V. Karagümrük
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 A. Alanyaspor - Dg Sivasspor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Y. Kayserispor-fta Antalyaspor
07:49 Süper Lig Haftanın Golleri
08:00 Galatasaray - Altay
10:00 Sezonun Golleri
11:00 Süper Lig Sezonun 11'i
11:15 Sezonun En İyi Kalecileri
11:30 Süper Lig Haftanın Golleri
11:45 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 Kocaelispor - Trabzonspor
13:32 Sezonun Golleri
14:00 Kasimpaşa - Beşiktaş
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Denizlispor - Fenerbahçe
17:45 1 Yıldız 10 Gol
18:00 Galatasaray - Altay
20:00 Süper Lig Top 100 Gol
21:00 Spor Turu
22:30 Galatasaray - Fenerbahçe
23:30 Sporun Mabetleri