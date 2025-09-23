22 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve mavi takım kaptanları kim oldu?

Yeni haftaya damgasını vuran kaptanlık oyunu, beklenmedik sonuçları ve sürpriz gelişmeleriyle MasterChef Türkiye izleyicisini ekran başına kilitledi. Şeflerin zorlu değerlendirmeleri, yarışmacılar arasındaki stratejik seçimler ve duygusal vedalar, 22 Eylül akşamına damga vurdu. Peki, MasterChef Kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takımların kaptanları kimler oldu? Haftanın sonunda MasterChef'te kim elendi? İşte, mavi takım ve kırmızı takıma ait kadroların tüm detayları...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 22 Eylül 2025 tarihli yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Haftanın kaptanlarını belirlemek için yarışmacılar tantuni yemeği ile mutfağa girdi. Şefler, yarışmacıların hazırladığı tabakları detaylı bir şekilde değerlendirdi. Görsellik, teknik ve lezzet açısından yapılan puanlamalar sonucunda kaptanlık oyununu kazanan isim Çağatay oldu.

Çağatay bu galibiyetle birlikte mavi takımın kaptanlığına seçildi. Kaptanlık ayrıcalığıyla karşı takıma lider belirleme hakkını da elinde bulunduran Çağatay, kırmızı takım kaptanı olarak Ayla'yı seçti. Böylece hem mavi hem kırmızı takımın liderleri belli olmuş oldu ve yarışmacılar yeni haftaya bu kadrolarla başladı.

22 EYLÜL MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

22 Eylül tarihli MasterChef Türkiye bölümünde haftanın kaptanları Çağatay ve Ayla olarak belirlendi. Çağatay mavi takımın kaptanı olurken, onun seçimiyle Ayla kırmızı takımın liderliğini üstlendi. Bu iki güçlü yarışmacının takımlarını oluştururken yaptığı tercihler, haftanın rekabet dozunu şimdiden yukarı çekti.

Mavi takımın liderliğinde Çağatay'ın stratejik seçimleri öne çıkarken, Ayla'nın kırmızı takımı ise mutfak tecrübesine dayalı bir yapılanma gösterdi. Bu durum ilerleyen günlerde takım oyunlarında nasıl bir performans sergileneceği konusunda izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Haftanın en çok konuşulan diğer konusu ise elenen isimdi. Eleme potasına düşen yarışmacılar arasında yapılan son değerlendirme sonrasında, şeflerin ortak kararıyla MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı İrem oldu.

İrem, yarışma boyunca gösterdiği istikrarsız performansın kurbanı olurken, bu veda sosyal medyada da geniş yankı buldu. Şeflerin kararında hem teknik eksiklikler hem de zaman yönetimi konusundaki hatalar belirleyici rol oynadı. Yarışmaya erken veda eden İrem, duygusal anlar yaşarken, kalan yarışmacılar için rekabet daha da sertleşti.