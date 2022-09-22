22 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 22 Eylül Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 22 Eylül Perşembe Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Eylül Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HAMİDİYE MAHALLESİ TR 1 MASKİ BADEMLİ İÇME SUYU ÖZEL TR TURKCELL HAMİDİYE ÖZEL TR İSMAİL SERT ÖZEL TR
- 22.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAKURT MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARISU MAHALLESİ, MENDERES MAHALLESİ, SOĞUKSU MAHALLESİ VE BEŞEYLÜL MAHALLESİ
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SÜLEYMANLI MAHALLESİ MÜRSEL PAŞA CD,HÜRRİYET CD,ZAMBAK SK,KOCANALI SK,PAŞALI SK,ZÜBEYDE HANIM CD,KAVRACI SK,GAZİ OSMAN PAŞA CD,REŞATBEY CD,SAKARYA CD,ŞERİFAĞA SK,5 EYLÜL CD,CENGİZ TOPEL SK,MİLİNGE YOLU,SÜLEYMANLI MASKİ İÇME SUYU TESİSİ,ÖZYILMAZ ZEYTİNCİLİK VE CİVARLARI
- 22.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE MAH. BAĞLI TARIMSAL SULAMALAR EVRONS MAH. BAĞLI TARIMSAL SULAMALAR MERŞALFEVZİ ÇAKMAK MAH. BAĞLI TARIMSAL SULAMALAR
- 22.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MUSTAFA KEMAL MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE ALİ TAMGENÇ, AYANLAR ÇIRÇIR ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MÜTEVELLİ MAHALLESİ TARIM SULAMA ALANLARI İLE İŞLETMELER
- 22.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI TURGUTALP MAHALLESİ BAYRAKTAR SK DR HÜSEYİN SK HACI YAMAK SK ILICA SK MERDİVEN SK ÇAĞRI SK MEVLANA SK ÖZTÜRK SK GÖL SK TÜRKER SK İNAY SK BAHAR SK KADI SK PARK SK PEHLİVAN SK VE CİVARLARI
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TIRAZLAR OVA MEVKİİ, SIĞIRTMAÇLI, DOĞUŞLAR, YUKARIKOÇAKLAR, YEŞİLTEPE, BAHADIRLAR, BAHARLAR, GÜNEYDAMLARI, ŞEYHDAVUTLAR MAHALLELERİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 22.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HÜRRİYET MAHALLESİ 396-456 SK VE CİVARLARI
- 23.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUYUCAK ,SAKARLI,SÖĞÜTALAN,BADEMLİ,HALKAVLU,GÖKÇUKUR,FIRDANLAR,KOCAİSKAN,KOCAİSKAN MAHALLELERİ,ÇOBANLAR,SAYALAR,HACET,ARMUTÇUK,DUALAR,DERE MAHALLE,ARDIÇLI,HELİMLER,GÖKÇUKUR GES,VE ÖZEL TRAFOLAR
- 23.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAKURT MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 23.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SÜLEYMANLI MAHALLESİ EKREMBAĞGÜL SK,GÜL ÇIKMAZI,KAZIM KARABEKİR SK,HACI SÜLEYMANAĞA CD,İMAMOĞLU SK,DERELİ SK,İZEYTİNLİK SK,MİTHATPAŞA CD,YILDIRIM BEYAZIT SK,MAHMUTAĞA CD,ORDU CD,5 EYLÜL CD,YENİCAMİ SK,OKUL SK,NAMIK KEMAL SK,MENDERES SK,M AKİF ERSOY SK,KARAPINAR SK,ÇİÇEK SK VE CİVARLARI
- 23.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTİKLAL, TURAN, YEDİEYLÜL MAHALLELERİNİN TAMAMI, ATATÜRK, CUMHURİYET, İSTASYONALTI, KURTULUŞ, MUSTAFA KEMAL, ÖZYURT, ŞEHİTLER, YILDIRIM, YİĞİTLER MAHALLELERİNİN BİR KISMI, CİVARLARINDAKİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI.
- 23.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ŞEYHYAYLA MAHALLESİ
- 23.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MUSTAFA KEMAL MAHALLESİNİN BİR KISMI.
- 23.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIRAHMANLI MAHALLESİ TARIM SULAMA ALANLARI İLE İŞLETMELER
- 23.09.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM DEREKÖY MAHALLESİ TAMAMI ÖZKAN KANTARCIOĞLU YAĞ FABRİKASI,GİZEM YAĞ FABRİKASI VE EKİP ZEYTİNCİLİK
- 23.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSMETİYE MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 23.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALANDAMLARI FERİDUN ALAYDIN ÖZEL TR OSMANLAR MAH. EBA TARIM ÖZEL TR BÖLÜKPAŞA NEDİNA TARIM GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR KÖREKE HASAN TAHSİN KARABİBER ÖZEL TR MASKİ YEŞİLYURT İÇME SUYU ÖZEL TR KARAKEÇİLİ KARAKEÇİLİ TARIM LTD.ŞTİ ÖZEL TR KARAKEÇİLİ TOZLU ERHAN KUM ÖZEL TR KÜREKÇİ BEKİREFE TEKOM TURİZM VE İLETİŞİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR KÜREKÇİ MAH. ROTA MADEN TAR.HAY.AŞ.N.A ÖZEL TR-1 PRUNUS TARIM YATIRIMLARI SAN. ÖZEL TR-1 OSMANLAR KILCANLAR DEBELEK DAVUT ERTAŞ ÖZEL TR TÜPÜLER KEPEZ CABARLAR MEVKİİ MUSTAFA GÜRHAN AYDENİZ ÖZEL TR KARAKEÇİLİ TAVŞANTAŞI KIYMIK MAH. TAŞKÖPRÜ HARUN YİLAN ÖZEL TR ATAÇLAR İNŞ.GÜV.SİS.A.Ş ÖZEL TR YAHYA BÜLENT VE NAZIM ARAS ERMAN ÖZEL TR KÜREKÇİ KARADİKEN KILCANLAR OVALILAR PRUNUS ÖZEL TR-2 KALABAK MAH. AYLİN SUNGUR ÖZEL TR FİGEN İNCİ ÖZEL TR CONCEPT INVESTMENT ÖZEL TR MASKİ KARAKEÇİLİ ÖZEL TR CABARLAR KÖK YEŞİLYURT MAH. ROTA MADENCİLİK ÖZEL TR CONCEPT İNVESTMENT LTD. ŞTİ ÖZEL TR ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜNEŞLİ MAHALLESİ VE EVCİLER MAHALLESİ
- 24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SÜLEYMANLI MAHALLESİ EKREMBAĞGÜL SK,GÜL ÇIKMAZI,KAZIM KARABEKİR SK,HACI SÜLEYMANAĞA CD,İMAMOĞLU SK,DERELİ SK,İZEYTİNLİK SK,MİTHATPAŞA CD,YILDIRIM BEYAZIT SK,MAHMUTAĞA CD,ORDU CD,5 EYLÜL CD,YENİCAMİ SK,OKUL SK,NAMIK KEMAL SK,MENDERES SK,M AKİF ERSOY SK,KARAPINAR SK,ÇİÇEK SK VE CİVARLARI
- 24.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE MAHALLESİ CULLU CADDESİ
- 24.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM DALGIR ÖRENCİK MEVKİ. KAN-DEM İNŞ. LTD. TR-2 ÖZEL KAN-DEM İNŞ. LTD. TR-1 ÖZEL B.ERGÜNLER YOL YAPI A.Ş.ÖZEL TR KOBAKLAR MAH.
- 24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MENDERES MAHALLESİ, YENİ MAHALLE, ILICA MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEPEKÖY SELCE KARACALAR ÇARIKTEKKE BAKLACI MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.09.2022 14:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI SİTELER MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ
- 25.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM SANCAKLIBOZKÖY MAHALESİ SANCAKLI UZUNÇINAR MAHALLESİ VE CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER TARIMSAL SULAMALAR
- 25.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SÜLEYMANLI MAHALLESİ MÜRSEL PAŞA CD,HÜRRİYET CD ABDULLAH MAVİLİ ÖZEL TR TESİSİ TCDD SÜLEYMANLI
- 25.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM OSMANCALI-B.SÜMBÜLLER -K.SÜMBÜLLER,ORTAKÖY,TÜRKMEN,DAZYURT,OTMANLAR,DÜZLEN,KIŞLA,YAYLA,DURHASALLI MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMALAR,TİCARETHANELER
- 25.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ, SUBAŞI, SELVİLİTEPE, SANAYİ SİTESİ, ACARLAR, ALTAY MAHALLELERİNİN BİR KISMI, YILMAZLAR, KURTULUŞ MAHALLELERİNİN TAMAMI, ÇEPNİDERE, IRLAMAZ, ÇEPNİBEKTAŞ, AŞAĞI BOZKIR, YAYLA, OSMANCIK, ÇATALKÖPRÜ, GÖKGEDİK, KAYRAK, BOZKIR, AYVACIK MAHALLELERİNİN TAMAMI İLE BU MAHALLELERDEKİ ÖZEL TRAFOLAR VE CİVARLARI.