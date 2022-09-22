22 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 22 Eylül Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 22 Eylül'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Eylül Perşembegünü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 22.09.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİKENT,SEVGİ,ATIFBEY MAHALLELERİ,İZSU T-49 POMPA,GAZİEMİR END. MES. LİSESİ
- 22.09.2022 09:00 10:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE YEN MAHALLE -KAZIMKARABEKİR CADDESİ BİR KISMI-818,819,820,821,822,823,824,833,834,847,972,981,982,1007 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 22.09.2022 09:00 10:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE "GERENKÖY MAHALLESİ -ATATÜRK CADDESİ-İSMETPAŞA CADDESİ-İZSU GERENKÖY İÇME SUYU ÖZEL YÜKSEL TEZCAN GIDA A.Ş CELEPLER ÇIRÇIR FAB. ÖZEL TR SEBAHATTİN ÇETİN ÖZEL TR 510,515,517,519,564,565,567,66,68,68/1,591,593,594,577,578,585,586,587,590 SOKAKLARI VE CİVARLARI"
- 22.09.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUKARI AKTEPE MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-1
- 22.09.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KALEKÖY MAH. TEKBIÇAKLAR, SOLAKLAR MAHALLELERI TAMAMI, SARIKAYA MERGE, HALILLER ÜMMETÇAVUŞLAR, YENIEGELILER VE CIVARLARI
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI SOKAK TR-1
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MH. AKAR SK. MANAV SK. SARMAŞIK SK. ADNAN MENDERES CD. PALMIYE SK. 4006/1 SK. BATTAL GAZI SK. CIVARI
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZSU GÖRECE ARITMA TESISI, ÇAKALLAR 7204 SK. CIVARI
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARSLANLAR, ŞEHITLER, EĞERCI, ŞEHITLER MAHALESI TAMAMI PAMUKYAZI ÖZEL TR ABONELERIÇAYBAŞI MAHALLESI FEVZI ÇAKMAK , 2., 4. CADDELER. 7113, 7118, 7119, 7127, 7133, 7130, 7120, 589 SOKAKLAR VE CIVARI
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZBEK, İÇMELER, TORASAN, ALTINTAŞ MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 22.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ, 364,364/1,364/11,4004/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.09.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8841,8838,8831 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8925/1,8927,8927/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR ,İSTASYONALTI MAHALLELERİ,8291 SOKAK,DURU KENT YAPI KOOP., TOPUZ İNŞ. KARYA EVLERİ ARKASI ,C.DUDAYEV BUL.
- 22.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6500/4,6523,6524 SOKAKLAR,PARK YAŞAM KONUTLARI
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NARLI MAHALLESİ,GELİNCİK,METİN OKTAY,YEŞİLIRMAK,KAZANÇOĞLU,GEÇER,DEPO SOKAKLAR YUKARI NARLIDERE MEZARLIĞI VE CİVARI
- 22.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NARLI MAHALLESİ,KOÇYİĞİT,EMEKÇİLER,EDİPBEY,AHMET HAŞİM,PİR SULTAN ABDAL,LEYLAK,SÜRGÜ, AN SİTESİ SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUÇEŞME MAHALLESİ,AHMET PİRİŞTİNA CADDESİ,1409,203/40 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 22.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ, 152/1,157,134,152 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUÇEŞME MAHALLESİ, 203/42,203/35,205/1,203/40,203/28 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 22.09.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KALABAK MAHALLESI KOCADAĞ MEVKIIDIR
- 22.09.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CANLI, ÇIRPI, HASKÖY, ARIKBAŞI, YAKAPINAR, KIZILCAOVA, ÇIFTÇIGEDIĞI, KARAVELILER MAHALLERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR
- 22.09.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINKUM MAHALLESI SANCAK MEVKII, İMBAT SITESI VE ÇEVRESI
- 22.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN TAMAMI, MORDOĞAN KÖRFEZ, MANAL, BÖLGELERI.
- 22.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI, KAYNARPINAR, KÖSEDERE, EĞLENHOCA, BOYABAĞI, EŞENDERE, ANBARSEKI, SAIP KÖYLERI TAMAMI, TURKCELL, TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI
- 22.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM'DEN KARABURUN FIDERI KARABURUN TAMAMI - HASSEKI, SARPINCIK, HAMZABÜKÜ, PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE, SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, AKÇAKILISE, BOZKÖY AZMAK, YENILIMAN MEV. VE CIVARI, ADAR MEVKII, AKDAĞ MEVKII, TRT, HAVA, DENIZ RADAR, İZSU, VODOFONE, TURKCELL BAZ İSTASYONLARI
- 22.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. KAMUKENT MEVKII TAMAMI
- 22.09.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. TR-33 C KOLU - 443, 444, 445, 447, 448, 449, SOKAKLARI VE CIVARI
- 22.09.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENIÇIFTLIK MAHALLESI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR
- 22.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MALTEPE MAHALLESİ,8102,8104 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MALTEPE MAHALLESİ,CEMİL MERİÇ,8102,8104 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.09.2022 10:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8841,8841/3,8841/1,8841/2,8841/4,8841/5 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 22.09.2022 10:30 11:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE IPEK ÖTER ÖZEL TR ALİ OSMAN SEZER ÖZEL TR ADNAN SAKA ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 22.09.2022 10:30 11:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE FOÇA BAĞARASI-40/4 SOKAK YUVA PANSİYON VE CİVARLARI
- 22.09.2022 10:30 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8809/21 - 8838/15 -8809/24 - AHMET YESEVİ - 8838/10 - 8838/12 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.09.2022 11:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8831,8836,8829,8837,8845/1-8830,8828,8836/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.09.2022 12:00 13:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ŞAKRAN MAHALLESİ İNCİRLİK MEVKİİ-3461/1,3466,3475,3482,3498,3500,3500/3,3479,3480,3481,3497,3507,3508,,3515 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 22.09.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8927,8925/1,8925 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENTEPE,ATATÜRK,EVKA-5 MAHALLELERİ,ÇİĞLİ KOOP KONUTLARI,ÇİĞLİ P-30 POMPA İSTASYONU, 8809/13,8930/15 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,SOYAK OPTİMUS EVLERİ ,6530 SOKAK CİVARI
- 22.09.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARIŞ MAHALLESİ,MENDERES CADDESİ,298,337,319SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.09.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİGÜN MAHALLESİ,268/10,268/4,268/6,254/10 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.09.2022 14:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABAĞ VE GEDIK MAHALLELERININ TAMAMI
- 22.09.2022 18:00 21:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARACAOĞLAN MAHALLESİ,M.EMİN ASLAN ,UKAT KARAYOLU TAŞIMACILIĞI,KEMAL ALTINUŞAK ŞÖFÖROĞLU VİNÇ,ÖMER BAYRAK
- 22.09.2022 18:00 18:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARACAOĞLAN ,ÜMİT,EGEMENLİK,YUNUS EMRE ,DOĞANLAR MAHALLELERİ, ÇAĞATAY YEM,TMO, M.EMİN ASLAN,İZELTAŞ,ASLAN UZUNALİOĞLU MOTOR SAN., FLAŞ İNŞ.,NATATEKS,ÖZMÜŞLER KATI ATIK
- 22.09.2022 21:00 21:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARACAOĞLAN ,ÜMİT,EGEMENLİK,YUNUS EMRE ,DOĞANLAR MAHALLELERİ, ÇAĞATAY YEM,TMO, M.EMİN ASLAN,İZELTAŞ,ASLAN UZUNALİOĞLU MOTOR SAN., FLAŞ İNŞ.,NATATEKS,ÖZMÜŞLER KATI ATIK
- 23.09.2022 09:00 11:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HACILAR-TAVUKÇUKURU-ÖKSÜZLER-KOCAKÖY-BEKİRLER-KOCAHALİLLER-RAHMANLAR VECİVARLARI
- 23.09.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSLMALAR, KIZILÇUKUR MAHALLERİ İLE BAKİ ZEYBEK DİKİLİ KAVŞAL TİPİ TRAFO BÖLGELERİ,
- 23.09.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA FATİH MAHALLESİ ANAFARTALAR CADDESİ, BARIŞÇI, DİDE, KIZILIRMAK, YAKOMOZ, YESİL,IRMAK SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 23.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MH. AKAR SK. MANAV SK. SARMAŞIK SK. ADNAN MENDERES CD. PALMIYE SK. 4006/1 SK. BATTAL GAZI SK. CIVARI
- 23.09.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYAKÖY MAHALLESI (BAKIM)
- 23.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI , KAVAKDEREYOLU KÜME EVLERI
- 23.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI, ORHANLI MAHALLESI VE CIVARI
- 23.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8927,8928 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK,EVKA-5,UĞUR MUMCU,8928,8930/4,8930/1,8930/6,8797,8798,8796,8791,8792,8801,8802, 8803,8787,8787/1-2-4,8789,8789/1,1130,1234,1287,1395 SOKAKLAR, ÇİĞLİ KOOP KONUTLARI,EVKA-5 KONUTLARI,SS ACAROBA KENT YAPI KOOP, BALATÇIK MAHALLESİ SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADATEPE MAHALLESİ,16,15,13,15/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 23.09.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM VE ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE YUKARICUMA MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 23.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,LATİFE HANIM,RÜŞTÜ ŞARDAĞ,1764,1766 SOKAKLAR VE CİVARI