Üye Girişi
Haberi Paylaş

22 Eylül 2022 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

22 Eylül 2022 Eurosport Yayın Akışı

22 Eylül 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:50 Bisiklet Dünya Şampiyonası

01:30 Bisiklet Dünya Şampiyonası

02:30 Bol D'or

04:00 Speedway Grand Prix

05:00 Tenis: Amerika Açık

06:00 Bisiklet Dünya Şampiyonası

07:10 Bisiklet Dünya Şampiyonası

10:30 Triatlon: Pto Tour

11:30 The Minute

11:35 Tenis: Amerika Açık

13:00 Eset V4 Cup

13:15 Bol D'or

14:30 Bisiklet Dünya Şampiyonası

16:30 Bisiklet Dünya Şampiyonası

17:30 Bisiklet Dünya Şampiyonası

18:25 The Minute

18:30 Tenis: Amerika Açık

20:00 Tenis: Amerika Açık

21:00 Speedway Grand Prix

22:00 Haberler

22:05 Bisiklet Dünya Şampiyonası

23:30 Discovery Golf

Kaynak: InterSinema.com / TV

Dünya Şampiyonası Eurosport TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title