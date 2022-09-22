22 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 22 Eylül 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Bein 1. Lig 01:30 Final 03:00 Süper Lig Haftası 03:30 İstatistik Bankası 04:00 M. Başakşehir - V. Karagümrük 05:45 Süper Lig Haftanın Golleri 06:00 Ankaragücü - Dg Sivasspor 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Diyarbakirspor - Galatasaray 10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 11:00 Bein Manşet 12:30 Ç. Rizespor - Trabzonspor 14:00 Süper Lig'in Gol Krallari 14:30 Süper Lig Maç Özetleri 15:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 16:00 Trabzonspor - Gaziantep Fk 18:00 Süper Lig Haftası 18:30 İstatistik Bankası 19:00 Gamer 20:00 Kaleci ve Golcü 21:00 Muhabir Masası 22:30 Beinspired 23:30 Süper Lig Haftası Kaynak: InterSinema.com / TV Münir Karaloğlu Maç Özetleri TV Haberler

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