22 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
22 Eylül 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Bein 1. Lig
01:30 Final
03:00 Süper Lig Haftası
03:30 İstatistik Bankası
04:00 M. Başakşehir - V. Karagümrük
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Ankaragücü - Dg Sivasspor
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Diyarbakirspor - Galatasaray
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Ç. Rizespor - Trabzonspor
14:00 Süper Lig'in Gol Krallari
14:30 Süper Lig Maç Özetleri
15:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
16:00 Trabzonspor - Gaziantep Fk
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Gamer
20:00 Kaleci ve Golcü
21:00 Muhabir Masası
22:30 Beinspired
23:30 Süper Lig Haftası