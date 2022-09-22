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22 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

22 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

22 Eylül 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Bein 1. Lig

01:30 Final

03:00 Süper Lig Haftası

03:30 İstatistik Bankası

04:00 M. Başakşehir - V. Karagümrük

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Ankaragücü - Dg Sivasspor

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Diyarbakirspor - Galatasaray

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Ç. Rizespor - Trabzonspor

14:00 Süper Lig'in Gol Krallari

14:30 Süper Lig Maç Özetleri

15:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

16:00 Trabzonspor - Gaziantep Fk

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Gamer

20:00 Kaleci ve Golcü

21:00 Muhabir Masası

22:30 Beinspired

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu Maç Özetleri TV Haberler

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