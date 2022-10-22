22 Ekim 2022 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
22 Ekim 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:30 Balkan Ninnisi
04:00 Yeşil Deniz
05:30 Yedi Numara
06:20 Kalk Gidelim
10:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
11:00 Hayallerinin Peşinde
11:25 Teşkilat
15:25 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com / TV