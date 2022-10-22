22 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 22 Ekim 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Başlama Vuruşu 02:00 Hollanda Eredivisie Özetler 02:25 İtalya Seri A Özetler 02:55 Spor Toto Süper Lig Goller 03:05 Spor Toto 1. Lig Goller 03:15 Sampdoria - Ascoli 05:00 Başlama Vuruşu 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Spor Toto Süper Lig Goller 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 İspanya La Liga Özetler 09:45 Avrupa'dan Futbol 10:00 Spor Bülteni 10:45 Uefa Avrupa Ligi Özetler 11:00 Spor Manşet 12:15 Uefa Konferans Ligi Özetler 12:30 Gün Ortası 13:25 İtalya Seri A Özetler 13:55 Spor Takvimi 14:00 Spor Stüdyosu 15:35 Belçika Pro Lig Özetler 16:00 Gündem Futbol 17:35 İtalya Kupası Özetler 18:00 Spor Merkezi 19:50 Spor Takvimi 19:55 Eyüpspor - Sakaryaspor 22:00 Stadyum 23:30 İleri Üçlü Kaynak: InterSinema.com / TV İtalya Trt TV Haberler

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