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22 Ekim 2022 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

22 Ekim 2022 Star Yayın Akışı

22 Ekim 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Gecenin Ucunda

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk

06:45 Duy Beni

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Gecenin Ucunda

14:45 En Güzel Bölüm

15:10 Dizi

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Gecenin Ucunda

22:45 Doğu Demirkol ile Alelade Show

Kaynak: InterSinema.com / TV

Gecenin Ucunda Star TV Haberler

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