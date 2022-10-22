22 Ekim 2022 Star Yayın Akışı
TV Haberleri
22 Ekim 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Gecenin Ucunda
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Kiralık Aşk
06:45 Duy Beni
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Gecenin Ucunda
14:45 En Güzel Bölüm
15:10 Dizi
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Gecenin Ucunda
22:45 Doğu Demirkol ile Alelade Show