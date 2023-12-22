22 Aralık'ta İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Tarih: 2023.12.22, Saat: 07:58:58

Enlem: 39.3990, Boylam: 25.5583

Derinlik: 2.6 km

Yer: EGE DENIZI

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.22, Saat: 07:24:29

Enlem: 37.9542, Boylam: 37.5928

Derinlik: 7.2 km

Yer: KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.22, Saat: 06:18:29

Enlem: 35.1300, Boylam: 24.7808

Derinlik: 19.7 km

Yer: GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.22, Saat: 06:12:14

Enlem: 38.2620, Boylam: 37.6975

Derinlik: 18.1 km

Yer: HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.22, Saat: 05:56:17

Enlem: 40.4168, Boylam: 28.8373

Derinlik: 11.7 km

Yer: KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih: 2023.12.22, Saat: 05:45:42

Enlem: 38.5995, Boylam: 43.0222

Derinlik: 2.8 km

Yer: VAN GOLU

Çözüm Niteliği: İlksel