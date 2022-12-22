22 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Gündem Haberleri
UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 22 Aralık Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 22 Aralık Perşembe Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Aralık Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 22.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HARMANDALI -HACIHALİLLER-HAMZABEYLİ -AŞAĞIÇOBANİSA -YUKARIÇOBANİSA -ŞİRİN - AYVACIK -SANCAKLI ÇEŞMEBASI -SANCAKLI KAYADİBİ -KARAOĞLANLI -SANCAKLI BOSKÖY -SANCAKLI UZUNÇINAR -SANCAKLI İĞDECİK MAHALLELERİ DERİCİLER SİTESİ İZSU VE CIVARINDAKİ TÜM FABRİKALAR TARIMSAL SULAMALAR MASKİ İÇME SULARI
- 22.12.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI 2 ANAFARTALAR MAHALLESİ AVNİGEMİCİOĞLU CADDESİ 1714-1620-1611-1714-1709-1712 SOKAK
- 22.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKÇAKÖY-İLYASCILAR-K.BELEN-KOZAKLAR-MALDAN MAHALLELERİ
- 22.12.2022 12:00 12:30 ARIZA ONARIM BAKIM KARAOĞLANLI MAHALLESİ SİTELER BÖLGESİ
- 23.12.2022 08:30 16:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ 21 SK VE CİVARLARI
- 23.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFER MAHALLESİNE BAĞLI 738,728,635,601,637,726 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 23.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFER VE ATATÜRK MAHALLESİNE BAĞLI 645,676,589,672,670,591,549,666,662,656 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI ALANLAR AYRICA ZEHRA ZORLU, HASAN VEZNELİ VE BEKİR YILMAZ ÖZEL TRAFOLARI
- 23.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKPINAR DEVLETHAN MEVKİİ.
- 23.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI FUNDACIK DAĞYAKA MEVKİİ.
- 23.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KILCANLAR MAH. MASKİ KILCANLAR İÇME SUYU ÖZEL TR KILCANLAR GÖLCÜK MASKİ BAYAT İÇME SUYU ÖZEL TR-2 BAYAT ALANDAMLARI TÜPÜLER DEREBAŞI ERSİN KENAR ÖZEL TR
- 23.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUMKUYUCAK MAHALLESİ TARIM SULAMA ALANLARI VE İŞLETMELER
- 23.12.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KOZLUÖREN TR-1 TKİ SAHA MARİON İM ÖZEL TURKCELL DENİŞ ÖZEL TÜRK TELEKOM - AVEA DENİŞ ÖZEL SOMA BELEDİYETÜRKAN BALCI ÖZEL TR Sİ HAYVAN PAZARI ÖZEL SOMA BELEDİYESİ HAYVAN PAZARI ÖZEL S.S SOMA NAKLİYECİLER ÖZEL TR SEAŞ KÖMÜR BANTLARI E.L.İ. DENİŞ ÖZEL KÖK MUSTAFA EREN ÖZEL TR HDH İNŞAAT ÖZEL TR NECAT TAŞKIN ŞEKER ÖZEL TR E.L.İ. DENİŞ TR AHMET DANACI ÖZEL TR KOLİN KIRICI AKÇADAĞ İNŞ.TİC.VE TAAH.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR DENİŞ 1-2 MOD5A MUSTAFA BALCI ÖZEL TR KOLİN A.Ş. EVCİLER ÖZEL
- 23.12.2022 12:00 13:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI HACIVELİLER,İSMET PAŞA MAHALLELERİ,GÖKAY TEKSTİL GES,MASKİ GÖLMARMARA ARITMA TESİSİ,MASKİ HACIVELİLER İÇME SUYU TESİSİ,CANAN TEKSTİL,ERKANLAR PAMUK ÇIRÇIR,BALCILAR PETROL,BİRGÜL ETİZ ÖZEKEN,VODAFONE GÖKTEPE BAZ İSTASYONU,BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ VE ÖZEL TR
- 23.12.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAYKÖY-KARAYAHŞİ MEVKİNDE BULUNAN KARAYAHŞİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, MASKİ KARAYAHŞİ İÇME SUYU TRAFOSU VE RECEP ADIĞÜZEL ÖZEL TRAFOSU
- 23.12.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EMİRHACILI MEVKİNDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOSU
- 23.12.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKEYÜP MEVKİNDE BULUNAN ÖKÜZCÜK BÖLGESİ
- 23.12.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAHÇECİK MAHALLESİNE BAĞLI OKULLU MEVKİ
- 24.12.2022 08:30 16:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ 21 SK VE CİVARLARI